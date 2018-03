Quinteros: "Si bien ganamos, jugamos con fuego"

Tremendamente consternado por la producción ante Salta Basket, el capitán y emblema de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, dijo que “jugamos con fuego y eso este equipo no se lo puede permitir”.

“Si bien ganamos, jugamos con fuego y eso este equipo no se lo puede permitir”, comenzó diciendo sumamente consternado el capitán y emblema de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, tras el triunfo ante Salta Basket por 74 a 72. El equipo de Gabriel Piccato, que manejó una ventaja de 20 puntos, 47 a 27 al inicio del tercer parcial, después se vio entre las cuerdas, más cuando quedó abajo por cuatro puntos, 66 a 70, a falta de un minuto y fracción para el final. “Tenemos que pensar que no fuimos inteligentes, teníamos una ventaja muy amplia y envés de aprovecharla al revés la desperdiciamos. Estuvimos a punto de perder el partido, así que no me voy para nada contento”, siguió comentando Quinteros.



LECCION



Consultados por los motivos de este pronunciado bache y especialmente por las discusiones que fueron sumamente visibles en el banco, Quinteros fue claro al manifestar que “es impotencia, te relajas y cuando querés reaccionar ya es tarde”. “Ahí empiezan los reproches, las discusiones para querer salir adelante, para revertir la situación. Pero ya es tarde, el rival creció, y tenés que hacer un esfuerzo extra para ganar el juego”, añadió el gran capitán. “Ahora a aprender de esto, pero de verdad. De nada sirve hablar, tomarlo como experiencia, si después nos vuelve a suceder”, dijo el goleador de la noche con 32 puntos (8/9 en simples, 6/8 en dobles y 4/9 en triples).



DE LO MALO, LO MEJOR



Siempre de lo malo se saca algo bueno, y más allá del triunfo, clave para seguir construyendo, Quinteros también fue terminante al señalar que lo más importante fue “la actitud del final”. “Pese a encontrarnos en una situación adversa, incluso perdiendo a un minuto y medio del final, el equipo sacó la cara y pudo revertir la situación, eso es lo único positivo que puedo sacar de este triunfo con Salta”, añadió.



EL FUTURO



Consultado por el desembarco de Atenas, este martes, y que la licencia dada ante Salta podría ser nefasta ante el “Griego”, Quinteros fue claro al señalar que “no sólo Atenas, tenemos un cuadrangular importantísimo en donde vamos por la gloria”. “Ante Salta era un momento lindo para dosificar, para que los jugadores que tienen muchos minutos tengan un descanso, y así llegar ante Atenas en mejores condiciones físicas”, siguió comentando el capitán. “Ante Salta pasó todo lo contrario. De allí la bronca, ya que estás cosas no pueden suceder, porque hay que mirar el futuro, porque tenemos muchos partidos importantes por delante”, dijo Paolo Quinteros para finalizar.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes