Regatas traslada su ilusión a Buenos Aires

El plantel de Regatas Corrientes viajará hoy a Buenos Aires, en donde desde este sábado comenzará a jugar el Final4 de la Liga de las Américas 2018. Tras los juegos del fin de semana, el equipo se trasladará a Mar del Plata para continuar su participación en la Liga Nacional.

En el vuelo de las 10.50 horas, desde Resistencia, el plantel de Regatas Corrientes viajará este jueves a Buenos Aires, en donde disputará el Final4 de la Liga de las Américas 2018, en el “Roberto Pando” de San Lorenzo. El arribo de la delegación “Fantasma” al Aeroparque ” Jorge Newbery” está previsto para las 12.20 aproximadamente, para inmediatamente trasladarse y quedar hospedado en el Hotel Howard Johnson (Lima 653).



ITINERARIO



El primer entrenamiento del remero en el “Pando” está previsto para esta tarde a las 18 horas; en tanto que mañana tendrá doble jornada de trabajo: 10 horas y 16.30 horas; en todos los casos de una hora y media de duración. En tanto el sábado, el día del juego ante Mogi das Cruzes de Brasil a partir de las 19.10 horas, el plantel al frente de Gabriel Piccato volverá a realizar una cesión de entrenamientos, de una hora, a partir de las 9 horas.



De ganar el cruce ante el equipo brasileño, Regatas enfrentará el domingo al ganador de la otra llave entre San Lorenzo y Estudiantes de Concordia desde las 21.30 por el título; y de perder jugará a las 19.10 por el tercer puesto. En tanto que el entrenamiento matutino del domingo será el siguiente: 9 o 10 en caso de perder, y 11 o 12 en caso de ganar; siempre en el estadio “Roberto Pando” de San Lorenzo de Almagro.



RUMBO A MAR DEL PLATA



El lunes, en tanto, en el vuelo de las 8.35 el plantel regatense viajará a Mar del Plata en donde tendrá dos duros compromisos ante Quilmes (martes 27 de marzo) y ante Peñarol (jueves 29). El regreso a la capital correntina, en tanto, está previsto para el viernes a las 18.10; en lo que marcará el final de una extensa gira que contempla el gran desafío de la Liga de las Américas 2018.



EL PLANTEL



Regatas Corrientes afrontará el Final4 de la Liga de las Américas con el mismo plantel que ganó la Semifinal “F” disputada en el “José Jorge Contte”; incluido Gerald Ficht, que no fue de la partida ante Atenas de Córdoba por un fuerte estado gripal. El plantel, entonces, estará formado con: Chevon Troutman, Santiago Vidal, Alexander Harris, Fabián Ramírez Barrios, Paolo Quinteros, Brandon Thomas, Gerald Ficht, Fernando Martina, Javier Saiz , Juan Pablo Arengo, Erik Thomas, y Juan Pablo Corbalán. En tanto el staff técnico estará conformado con: DT Gabriel Piccato. AT Diego Vadell. AT Franco Gutiérrez. PF Guillermo Stieg. Kinesiólogo Ricardo De los Reyes. Utilero Daniel Alarcón.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes