Cabezas: “Muy contento por haber aportado mi granito de arena”

La incógnita que podía representar su desembarco un día antes del partido contra San Lorenzo se disipó enseguida porque el base español Carlos Cabezas tiró su chapa y experiencia para ser clave en la victoria.

Re­ga­tas sor­teó un exa­men har­to com­pli­ca­do an­te San Lo­ren­zo, el ac­tual bi­cam­pe­ón y lí­der que tie­ne la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol. Con un plan­tel diez­ma­do por las au­sen­cias de su jugador-­franquicia Pa­o­lo Quin­te­ros, el ba­se ti­tu­lar San­tia­go Vi­dal y el po­li­fun­cio­nal Juan Pa­blo Aren­go, se las in­ge­nió pa­ra ga­nar 78-­66 y fes­te­jar con su gen­te que, en buen nú­me­ro, lo acom­pa­ñó en el es­ta­dio Jo­sé Jor­ge Cont­te. En­tre los que in­ci­die­ron pa­ra con­se­guir un triun­fo que sir­vió pa­ra es­ca­lar al 7º pues­to (16-­14), apa­re­ce el de­bu­tan­te es­pa­ñol Car­los Ca­be­zas, quien se lu­ció en la ba­se com­par­tien­do el rol de con­duc­tor con el ju­ve­nil Juan Pa­blo Cor­ba­lán, otra vez de no­ta­ble ac­tua­ción.



“La ver­dad, es un sue­ño. Lle­gar a un nue­vo pa­ís, ba­jar­me del avión y al otro día ju­gar es al­go que prác­ti­ca­men­te no me ha­bía ocu­rri­do en mi ca­rre­ra. Así que es­toy muy con­ten­to por ha­ber apor­ta­do mi gra­ni­to de are­na”, sos­tu­vo el in­ter­na­cio­nal Ca­be­zas, cam­pe­ón del mun­do en Ja­pón 2006. “La ex­pe­rien­cia de tan­tos años de com­pe­ten­cia, jue­ga. Así que me he cen­tra­do en lo que se ha­cer, ju­gar mi pick and roll, ha­cer ju­gar al equi­po, dar­le un po­co de ai­re fres­co y des­pués la for­tu­na de que los ti­ros en­tra­ran pa­ra ga­nar en con­fian­za”, agre­gó el ju­ga­dor de 37 años, que ter­mi­nó con 12 pun­tos (3/3 tri­ples) y 4 asis­ten­cias en ca­si 17 mi­nu­tos en can­cha.



En cuan­to al nue­vo de­sa­fío que tie­ne con Re­ga­tas, el ex-­Guaros de La­ra (Ve­ne­zue­la), di­jo: “Me he sen­ti­do muy bien des­de el pri­mer día que lle­gué a Co­rrien­tes, tan­to en el club, co­mo con los ju­ga­do­res que me han he­cho sen­tir muy bien, con mu­cha con­fian­za”. Con el gran triun­fo an­te San Lo­ren­zo aún fres­co, el ex­pe­ri­men­ta­do ba­se di­jo es­tar “con­ten­to por la ac­tua­ción del equi­po y la mía per­so­nal, así que aho­ra a se­guir ade­lan­te. Te­ne­mos un ca­mi­no lar­go to­da­ví­a, con ju­ga­do­res de ba­ja, pe­ro lo que ha he­cho el equi­po hoy (por el vier­nes) es muy gran­de por to­dos los con­tra­tiem­pos que ha­bí­a”.



En el mis­mo sen­ti­do, di­jo: “Sa­bí­a­mos que San Lo­ren­zo era el fa­vo­ri­to, es­tán ha­cien­do una gran tem­po­ra­da. Pe­ro no­so­tros hi­ci­mos las co­sas bien, he­mos plan­te­a­do el par­ti­do muy bien. Ga­briel (Pic­ca­to) nos ha de­ja­do las co­sas muy cla­ras”. “He­mos en­tra­do al par­ti­do con mu­cha con­fian­za y eso se ha no­ta­do, y los que he­mos ve­ni­do de atrás, des­de el ban­co, le he­mos im­pri­mi­do esa ex­pe­rien­cia y ca­li­dad pa­ra es­tar en to­do mo­men­to en par­ti­do”, en­fa­ti­zó en su aná­li­sis.



En el es­ta­dio Jo­sé Jor­ge Cont­te, de­co­ra­do con par­cia­li­da­des de am­bos equi­pos que can­ta­ron to­do el en­cuen­tro, se vi­vió una ver­da­de­ra fies­ta. En­ton­ces, Ca­be­zas re­co­no­ció: “Es lin­do ju­gar con un am­bien­te así. Ya sa­bía de la pa­sión que des­pier­ta el bás­quet, el fút­bol, en Co­rrien­tes, en Ar­gen­ti­na. Lo he com­pro­ba­do cuan­do vi­ne con Gua­ros aquí. Así que con­ten­to de te­ner es­te am­bien­te cá­li­do, que es muy im­por­tan­te pa­ra el ju­ga­dor”. El pró­xi­mo vier­nes se­rá el clá­si­co an­te San Mar­tín, aun­que el es­pa­ñol no quie­re pen­sar mu­cho más allá. “Siem­pre es lin­do ju­gar el ‘derby’, pe­ro es to­do co­mo muy ace­le­ra­do. No­so­tros te­ne­mos que ju­gar pri­me­ro con For­mo­sa (ma­ña­na vs. La Unión), así que de­be­mos ir par­ti­do a par­ti­do”.



