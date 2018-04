Comunicaciones dio vuelta un juego clave ante Ferro

Comunicaciones en una remontada notable le ganó a Ferro 95 a 89 en un partido que tuvo todo lo que puede tener un juego entre dos equipos que pelean por escapar de las últimas posiciones. Eric Dawson que volvió tras una lesión que lo mantuvo alejado por tres partidos fue el goleador en Comu con 19, mientras que Alesio lo fue en la visita con 23.

El primer cuarto fue favorable de punta a punto para Ferro. De los dos lados, porque fue intenso en defensa y no le permitió a Comunicaciones que sus tiradores pudieran tomar lanzamientos cómodos y del otro lado tuvo una efectividad un tanto inusual para esta competencia, más del 70%. Pasándose bien la pelota Ferro sacó 10 de diferencia (4-14) cuando corrían cuatro minutos y medio y así de esa manera se fue fortaleciendo. Comu no encontraba el gol y solo Dawson desde abajo del aro aportaba pero no alcanzaba. Así el verde de Caballito con Alesio, Harper y Peña siguió sumando, más un manejo muy atildado desde la base de Balbi le alcanzó para quedarse con el primer parcial por 31 a 13.



En el inicio del segundo cuarto Comu tuvo una mínima reacción aprovechando que Ferro bajó la intensidad en el goleo. A falta de 8.10 se puso 19 a 33, sin embargo con el reingreso de algunos de sus titulares que descansaban retomó la diferencia de 18 para ponerse 39 a 18 a falta de 6.07. Rearte buscó variantes desde el banco Torres aportó pero no alcanzó y los visitantes lograron mantener la diferencia para irse al descanso con un resultado parcial de 47 a 28.



En el tercer cuarto cambio la actitud del local y pudo en los primeros minutos recortar un tanto la diferencia para ponerse a 14 con la aparición de Curtis Whiters en ofensiva autor de 10 puntos en ese parcial. De todas maneras Ferro siguió encontrando en el tiro de Alesio y la eficacia de Balbi los argumentos lo necesario para mantenerse arriba. Volvió a sacar 17 puntos pero sobre el final con una penetración de Figueroa y un simple de Torres Comu se pudo acercar y terminar el cuarto abajo 50-64.



En el parcial final se vio lo mejor del aurinegro. En los primeros tres minutos defendió con mayor intensidad y poco a poco fue achicando la diferencia. Con el aporte de Arn en la zona pintada más la aparición de Dawson el local logró pasar al frente cuando faltaban 3.03 por 72 a 71. A partir de allí el juego se hizo intenso, ya Ferro que había tenido una eficacia notable en los primeros tres cuartos también erraba y por eso Comu pudo sacar una diferencia que parecía definitiva con un triple de Funes (79-74). Dos errores ofensivos de Comu con dos triples como respuesta, Ferro volvió a acercarse y de esa manera el tiempo regular se cerró 80 a 80.



En el suplementario ambos ingresaron erráticos y nerviosos. El aurinegro ya no lo tenía a Figueroa (se retiró por cinco faltas). Comu volvió a apostar por el juego interno y con quienes estaban en cancha como bandera de la remontada pudo sacar una diferencia de seis (90 a 84) que Ferro pudo recortar con cinco puntos de Peña. Sobre el final la visita cortó con foul y Funes desde la línea anotó un simple. En la última bola con Ferro buscando empatar al menos, Dawson se la robó a Balbi y enterró el balón para asegurar el triunfo que se confirmó con el robo de Sadhi y la bandeja de Funes para cerrar un partido muy complicado con un 95 a 89.



