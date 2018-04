Derrota de los juveniles de Regatas en Formosa

La Unión de Formosa le ganó a Regatas Corrientes por 79 a 74 en tiempo extra. Vino de abajo desde el primer cuarto, llegó a tener 12 en contra y hasta lo pudo ganar en tiempo regular. Empataron en 65 y fueron a los 5 extra donde, un 4-0 de Basualdo, en el minuto final fue el quiebre.

El local arrancó tomando una inicial ventaja de 7 a 2, pero Regatas respondió rápido e igualó las cifras en 7. Siguió con un buen pasaje el elenco visitante para meter un parcial de 5-0 para despegar 12 a 7 y de ahí se mantuvo al frente hasta llegar a ganar por 6 -15 a 9-. El local se repuso y lo empató en 15 a falta de 2,28. De ahí en adelante, en un cierre de muchas imprecisiones, solo hubo un doble para los remeros que se quedaron con el parcial por 17 a 15.



En el segundo cuarto siguió dando mejores muestras el conjunto correntino que volvió a consolidar su liderazgo para tomar 9 de diferencia -34 a 35- con 3,23 por jugar. Parcial de 17 a 10 con altas producciones de Rinaldi y Ramírez Acevedo. Con el local sin responder, un triple de Sosa subió la brecha a 12 -37 a 25- en un momento donde La Unión no podía construir nada claro en ataque y no evidenciaba generar recursos para contrarrestar el momento adverso. Con una contra de Iñiguez con volcada y libre, los de Vázquez achicaron cerca de la chicharra del primer tiempo -37 a 28- para quedar a 9.



Ante la desventaja, la lucha para el local en el tercer cuarto, fue apretar cifras. Con Iñiguez y Gómez como sus mejores opciones en ataque logró ponerse a un triple en dos oportunidades, primero 44 a 41 a menos de 6 minutos para el cierre, y luego 46 a 43. No pudo ir más allá porque Regatas siempre encontró a tiempo una solución y así cerró el capítulo al frente, aunque con 3 puntos menos de margen, comparando con el primer tiempo: 57 a 51.



El cuarto final largó con los dos, de nuevo, con poco gol, sobre todo Regatas que recibió un 7-3 en 4 minutos que lo puso en serios apuros. Solo ganaba por dos -60 a 58- e incluso La Unión tuvo una ofensiva para pasar a ganar. No la aprovechó y un doble de Rinaldi sostenía a los remeros -62 a 58-. Un rompimiento de Gómez volvió a arrimar al local -62 a 60- y podía ponerse por la mínima ya que el escolta sacó la falta. Quedaban 4,10 minutos y Gómez sumó el libre para quedar 62 a 61. Buena defensa y más de Gómez con un doble largo para subir al local, como no ocurría desde el inicio del partido, -63 a 62-. Ríos anotó un doble y eran tres los puntos para el local -65 a 62- hasta que Rinaldi paró la sequía de los suyos –solo 5 puntos en casi 9 minutos- con un triple, para empatar en 65, con sesenta segundos de juego.



Con 24 segundos, Gómez recibió falta pero no había libres. Con 7 segundos el foul para Ríos y recién era la cuarta de Regatas. El tiro para buscar ganar fue a Basualdo que probó muy forzado de tres sin éxito. Suplementario. Cambiaron gol por gol por 4 minutos para llegar igualados en 75 al minuto final. Desniveló Basualdo con un doble bien largo, sobre el límite de la posesión y en la acción siguiente Rinaldi no acertó bajo el aro. Con 12 segundos hubo falta para Basualdo que anotó ambos libres para que La Unión tenga 4 -79 a 75-. Regatas tenía todo muy en contra y no pudo hacer nada. Rinaldi intentó de tres, lo tapó Gómez y asunto terminado.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes