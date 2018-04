Piccato: "Me hago cargo y responsable de la derrota"

Un Gabriel Piccato tremendamente consternado, amargado, salió a zona mixta y dio la cara tras la derrota ante Hispano Americano por 74 a 92, y sin poner ningún tipo de escusas, que la tiene como la cantidad de lesiones, dijo “me hago cargo de la derrota”.

Un Regatas Corrientes sin energía, irresoluto por momentos, pero fundamentalmente corto perdió ante Hispano Americano por un claro 74 a 92, en su trigésima tercera presentación en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), cayendo después de mucho tiempo, y pese a los contratiempos diarios, en un record negativo de 16 victorias y 17 derrotas.



Indudablemente que las ausencias por lesión de Paolo Quinteros, Santiago Vidal y Fabián Ramírez Barrios (molestía en el peroneo izquierdo), éste último a horas de iniciado el partido, en esta oportunidad no se pudieron disimular, y pese a que el entrenador Gabriel Piccato no lo expuso como excusa, se sintieron y mucho.



“Me hago cargo y responsable de la derrota. Hispano estuvo mejor, ganó el partido”, así de claro y contundente fue el coach regatense tras la dura derrota, la tercera consecutiva (La Unión, San Martín e Hispano), para luego agregar “ahora vamos a intentar reagruparnos, y seguir adelante”. “Tenemos que hacer un diagnostico, una reflexión y una propuesta de cambio, pero todo de puertas para adentro. No me parece el ámbito para esgrimirlas. Las causas por lo que se manifiestan determinados rendimientos están claras, y no estoy desviando la atención”, completó.



“Cuando un equipo pierde el entrenador no tiene un lugar donde esconderse. Yo soy el máximo responsable, pero yo también tengo el deber de llegar a un diagnostico claro. Ahora con el tiempo disponible tenemos que hacer lo mejor, difícil, pero lo mejor”, añadió Piccato. Ahora Regatas deberá afrontar una durísima gira en donde enfrentará a San Lorenzo (viernes 20 de abril), Gimnasia y Esgrima de Comodoro (domingo 22), y Obras Sanitarias (martes 24); para luego retomar a Corrientes y luego trasladarse a Salta para jugar el domingo 29 de abril.



“Por el momento 48 horas para recuperar, y después recién veremos quienes están, cual es el cuadro de situación, y en función de eso haremos lo que siempre hicimos, salir y dar lo mejor. Porque acá ante Hispano, y pese a lo abultado del marcador, no vi a ningún pibe que no quiera, pero otra cosa muy distinta es poder”, finalizó.



