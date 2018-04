Regatas visita al puntero San Lorenzo

Regatas Corrientes visitará esta noche a San Lorenzo de Almagro, en la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El partido arrancará a las 21.00 horas en el Polideportivo Roberto Pando.

Golpeado por las lesiones y una racha de tres derrotas consecutivas, Regatas Corrientes se presentará esta noche en Buenos Aires para medirse con San Lorenzo, en el inicio de una durísima gira en la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro, que comenzará a las 21.00 horas en el Polideportivo Roberto Pando, será dirigido por Fabricio Vito, Mario Aluz, Alejandro yZanabone; con Jorge Morales como comisionado técnico.



EL DATO



"Fantasmas" y "Santos" se enfrentaron recientemente en Corrientes, el último 6 de abril con triunfo correntino por 78 a 66, con un gran trabajo de Brandon Thomas (16 puntos) y Juan Pablo Corbalán (13). El goleador del juego fue Darquavis Tucker (20).



ASI LLEGAN



Sin embargo, Regatas Corrientes viene de un duro traspié ante Hispano por 74 a 92, el tercero en forma consecutivo, en donde el equipo de Gabriel Piccato se mostró sin energía, agravado por la cantidad de lesionados. Hoy, con un record negativo de 16 triunfos y 17 derrotas, Regatas cayó a la décima posición, por lo que los encuentros de la gira, especialmente ante Gimnasia (domingo) y Obras (martes), rivales directos por luchar por la octava posición, son vitales.



San Lorenzo, en cambio, pese a no contar con Nicolás Aguirre y Darquavis Tucker superó el pasado miércoles en el Pando a Quimsa de Santiago del Estero por 71 a 60, para confirmar que en su casa es prácticamente inexpugnable. El triunfo del equipo de Gonzalo García lo consolida en la primera ubicación con un record de 25 triunfos y sólo 7 derrotas, aunque sabe que no puede darle el lujo de ningún traspié; tras las derrotas consecutivas ante Obras, Regatas y San Martín.



BAJA Y DUDA



Para el encuentro ante el bicampeón de la Liga, no será de la partida Juan Pablo Arengo, que tiene un desgarro supraespinoso del hombro derecho, que no le permitió terminar el juego ante Hispano Americano, y no es parte de la gira. En tanto Fabián Ramírez Barrios, que sorpresivamente no fue de la partida ante Hispano, tiene una contractura en el gemelo de la pierna izquierda, todavía con molestias por lo que no entrenó a lo largo de la semana y su presencia está en duda.



BUENAS NOTICIAS



Las buenas en el bunker "Fantasma" son que el capitán y goleador Paolo Quinteros, y el base Santiago Vidal, ya entrenaron normalmente con el plantel y están a disposición de Gabriel Piccato; aunque habrá que ver su condición física y basquetbolística. Quinteros tenía una tenosinovitis peroneo lateral del tendón izquierdo desde el partido con Bahía Basket, y Vidal sufrió un desgarro intercostal derecho, entre la costilla 11 y 12, en el partido con Peñarol en Mar del Plata.



Recordemos que el popular “Pepo” Vidal, no jugó ante Estudiantes de Concordia, Bahía Basket, San Lorenzo, La Unión de Formosa, San Martín e Hispano Americano, por lo que su recuperación fue larga y dolorosa. Otro tanto sucede con el base juvenil Marco Giordano, que ya tuvo un par de minutos ante Hispano; tras sortear un esguince grado tres del ligamento lateral interno de la pierna izquierda en la Súper Copa, el 7 de febrero pasado.



