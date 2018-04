Rearte: “Comunicaciones tiene que seguir en La Liga”

Ariel Rearte, DT de Comunicaciones, habló en UCU Radio tras la importante victoria por 94-78 ante Salta Basket, competidor directo en la lucha por la permanencia en la Liga Nacinal de Básquetbol.

“El partido el equipo lo jugó con mucha personalidad, tal vez en algunos momentos jugando mejor que otros. Pudimos mejorar algunos rubros del juego en los que habíamos tenido un déficit importante en la gira y eso nos dio una diferencia que pudimos manejar. El equipo está en un buen nivel competitivo”. “Estamos tratando de mirarnos a nosotros mismos, quedan pocos partidos y la tensión va subiendo, pero pensamos en nosotros, en rendir cada noche un poco mejor y eso nos viene dando satisfacciones. Los resultados siempre te van ayudando. Tenemos que seguir fuertes de local”.



“Yo le transmito tranquilidad a los jugadores, pensamos en defender duro y después atacar. El equipo había hecho una gran preparación con el Tulo Rivero. La idea es hacer que Comunicaciones se quede en La Liga, la ciudad y el club está pensando en eso siempre”. “Eric Dawson tiene el alta médica, pero no se siente en condiciones de jugar y es preferible que si no está en un cien por ciento no esté. La evolución de él en estos dos últimos días ha sido muy buena”.



Fuente: UCU Radio



