Los partidos que le quedan a San Martín y Regatas

Tanto a San Martín como a Regatas le restan dos partidos para cerrar la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol. El "rojinegro" sueña con el Nº1 mientras que Regatas ocupa el 12º puesto.

Objetivos distintos tienen San Martín y Regatas de cara el cierre de la Fase Regular de la Liga Nacional, donde a los dos equipos capitalinos le restan dos juegos para completar con los 38 partidos. El "rojinegro" tendrá dos duelos como visitante, mientras que el "fantasma" tendrá uno fuera de casa y el otro en el Parque.



El equipo de Sebastián González todavía sueña con arrebatarle el primer lugar a San Lorenzo, para ello, deberá ganar los dos compromisos que le quedan, y esperar que el "azulgrana" pierda los juegos que le restan por disputar. El "santo" que esta segundo con un record de 27 triunfos y 9 derrotas, y deberá jugará el próximo sábado ante Estudiantes de Concordia en el "Gigante Verde", y cerrará el 2 de mayo ante Regatas en el Parque.



En tanto que el panorama para el equipo conducido por Gabriel Piccato es muy distinto al de su clásico rival, ya que esta atrevesando su peor momento de la temporada, donde acumula seis derrotas seguidas, que lo dejaron en el 12º puesto, con un record de 16 triunfos y 20 derrotas. De cara el cierre de la Fase Regular el elenco "remero" deberá visitar a Salta Basket el domingo 29, y cerrará en el Parque Mitre ante San Martín.



Los partidos que restan:

28/04 Estudiantes vs San Martín

29/04 Salta Basket vs Regatas

02/05 Regatas vs San Martín



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes