Carlos Pérez es el nuevo entrenador de Atlético Saladas

Así lo confirmó la Comisión Directiva del Club Atlético Saladas, con vistas al objetivo TFB 2018/2019. El “Cali” Pérez más conocido en la jerga del básquet, tiene una dilatada trayectoria como entrenador y conoce muy bien la categoría. Son estos, algunos motivos por los cuales la dirigencia de calle Alvear optó por su perfil profesional.

Tras varios días de gestión, este viernes la dirigencia del Club Atlético Saladas, confirmó a Carlos Perez, como nuevo entrenador de su equipo profesional, de cara al próximo Torneo Federal de Básquetbol (TFB). En los próximos días, el coach oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y nacido un 19 de junio de 1971, arribará a esta ciudad para rubricar su vínculo formalmente con la institución de Alvear 1135.



“ME GUSTA TRABAJAR, SOY MUY METICULOSO Y AUTOCRITICO”



Fueron algunos de los primeros destacados del “Cali” en contacto con el programa deportivo #TiempoSuplementarioRadio que se emite por Radio Urbana Saladas 107.1 Mhz. “Estoy muy contento, con expectativas y solamente falta firmar” comentó, “pero le doy más importancia a la palabra, porque así me lo inculcaron mis padres”. Carlos Pérez ya es un conocido de los saladeños, puesto a que dirigiendo a Central Entrerriano de Gualeguaychú hace dos temporadas (2016/17) enfrentó al rojo en la División Mesopotamia con un triunfo para cada lado.



Como jugador pasó por varios clubes como BH de Gualeguay, Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre otros, pero sobresale su Tomás de Rocamora, donde además empezó a dirigir. Allí estuvo seis temporadas, un par como asistente, en esta misma línea también secundó a su amigo Martín Andem en la Selección de Entre Ríos en los Argentinos; y lo mencionado antes, la excepcional campaña con Central Entrerriano llegando al Final Four disputado en cancha de Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, donde cayó en la última bola ante Temperley.



Pérez confiesa que esta oportunidad en Saladas le llega en un buen momento de su vida. “He aprendido mucho en estos años, sobre todo cuando estuve de asistente, el paso por Central fue sumamente importante y considero que siempre estaré aprendiendo” resaltó. En este aspecto también dijo que “de todos los entrenadores que tuve, fui tomando cosas que me ayudaron, ayudan y seguirán siendo claves para progresar”. “Soy muy autocritico cuando las cosas no salen bien y en todo momento, me gusta trabajar y soy muy meticuloso”, pero por sobre todo “me gusta escuchar tanto a jugadores, colaboradores y todo lo que sea para sumar”.



En los próximos días “nos juntaremos con la comisión e iremos delineando el equipo”. “Trataremos de armar lo mejor posible, con una visión hacia adelante y acorde al presupuesto que maneja el club”, y anexó que “es importante poder armar un buen grupo, tener armonía”. Sobre sus preferencias de juego, el “Cali” comentó que “uno intenta siempre inculcar sus gustos pero no siempre se puede al cien por ciento, ya que tenés que adaptarlo a los jugadores con los que cuenta”, pero “me gusta la presión en defensa, no extrema para no desproteger otros espacios y darle participación a todos”.



Lo mismo con el asistente, “cuando esté en Saladas hablaré con el chico que ya está trabajando allí en el club para que al igual que los jugadores, se sienta participe e importante en la estructura del equipo”. Como lo hizo siempre “escucharé a los jugadores, que no quiere decir hacer lo que ellos dicen, pero es importante escucharlos, más allá que la última decisión será mía”. Concluyendo, dejó en claro a los simpatizantes del rojo y la afición deportiva de Saladas “que haremos las cosas lo mejor posible, con seriedad, humildad y mucho sacrificio para poner al equipo donde se merece”.

