Regatas debuta en La Liga 3×3 en Villa María

El equipo del Club de Regatas Corrientes debutará hoy ante Obras Sanitarias en Villa María (Córdoba) en al primera fecha de La Liga 3×3, que organiza la Asociación de Clubes (AdC).

Hoy en el Polideportivo “Guillermo Evans” de la ciudad de Villa María en la provincia de Córdoba, el equipo del Club de Regatas Corrientes hará su debut en La Liga 3×3, que organiza la Asociación de Clubes (AdC). Regatas Corrientes, que integrará la zona “A” junto a Obras Sanitarias y Ciclista Olímpico de La Banda, estará debutando ante el “Tachero” a partir de las 15 horas; en tanto cerrará la fase clasificación a las 15.40 ante el equipo bandeño. El ganador de la zona jugará la final, a las 17.20, ante el ganador del grupo “B” que estará integrado por Quimsa de Santiago del Estero, La Unión de Formosa, y el local Atlético Juventud Florentino Ameghino.



EL “FANTASMA”



El “Fantasma” contará en su plantilla con los jugadores Gastón Turraca, Juan Pablo Corbalán, Juan Pablo Arengo, Joaquín Sosa, Jerónimo Ramírez Acevedo y Franco Salazar; conducidos técnicamente por Juan Pablo Mascaró. El plantel mayor regatense, que viajó el jueves a Córdoba, en la oportunidad estará conformado por: Gastón Turraca, Juan Pablo Corbalán, Joaquín Sosa, y Franco Salazar.



RIVALES



Obras Sanitarias tendrá un plantel integrado por Alejandro Zurbriggen, Fernando Zurbriggen, Tomas Cocha, Santiago Ibarra, Luca Valussi, y Diego Ricci. Entrenador: Agustín Diz Ríos. En tanto en Villa María estarán jugando: Fernando y Alejandro Zurbriggen, Tomas Cocha, y Santiago Ibarra; más Diego Ricci (jugador leyenda). Por su parte, Olímpico anuncio en su plantel a Luciano Ortiz, Joaquín Gómez Delconte, Franco Badami, David Pérez, Maximiliano Cerioni y Ricardo “Zurdo” Tarchini como invitado especial. A las órdenes de José María Geréz.



PROGRAMA

HOY

GRUPO A (OBRAS – REGATAS – OLÍMPICO)

15.00 hs. – Obras Basket vs Regatas

15.40 hs. – Olímpico vs Regatas

16.20 hs. – Obras Basket vs Olímpico

GRUPO B (QUIMSA – LA UNIÓN – AMEGHINO)

15.20 hs. – Quimsa vs Ameghino

16.00 hs. – La Unión vs Ameghino

16.40 hs. – Quimsa vs La Unión

FINAL

17.20 hs. – Ganador del Grupo A vs Ganador del Grupo B



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes