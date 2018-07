Revidatti: “Tuvimos una LDD muy positiva en varios aspectos”

Otra temporada más que cerró con el desarrollo de varios juveniles correntinos que formaron parte del plantel de San Martín de Corrientes en la Liga de Desarrollo de la Liga Nacional de Básquetbol. Y uno de los responsables del trabajo es Gabriel Revidatti, entrenador de esta plantilla e integrante del cuerpo técnico de LNB, junto con Sebastián González y Ariel Checenelli.

Una vez finalizada la competencia, Revidatti analizó el trabajo de los juveniles “rojinegros” en el ámbito nacional: “El balance es positivo, sin dudas. Fundamentalmente porque el objetivo principal es el desarrollo de los chicos más allá de los resultados. En ese sentido, nuestros jugadores se fueron desarrollando, dieron pasos importantes. Tenemos dos chicos que jugaron todas las ediciones de la Liga de Desarrollo para el club, ellos son Axel Méndez y Franco Alorda y les tocó jugar ahora este torneo con 19 años, de actuaciones destacadas y sumados a Rolando Vallejos, que se formó íntegramente en el club. Tener una base de esta manera, el club debe celebrarlo de esta Liga de Desarrollo. Desde el punto de vista del rendimiento y su evolución, es positivo el saldo”.



Y agregó el DT que lleva un año en la institución: “Fue muy positivo además el aporte de los chicos que jugaron su primera competencia nacional, chicos de clase 2001 y 2002 que años anteriores se destacados en los torneos argentinos de clubes y dan el paso a esta liga dando continuidad a su crecimiento. Todos estuvieron a la altura, hablo de Cristian Pérez, Guido Sottile, Uriel García Cabré, Augusto D’Andrea que vienen de un proceso de formativas en el club y que le han tocado integrar el plantel en este torneo y lo hicieron muy bien”.



Actualmente, Revidatti ocupa el cargo de Coordinador General de la Divisiones Formativas, y siguió con su balance: “Y por último sabemos que este año contamos con un aporte clave como lo hicieron Matías Solanas, Juan Ignacio González Nadal y Lucas González. Nos dieron una mano grande para estar a la altura del torneo y jugaron en posiciones que quizás no le tenemos muy desarrolladas todavía”.



San Martín tuvo un récord de 9-9, su mejor performance en todas las participaciones: “En cuanto a los resultados también hemos crecido, como institución y como plantel, si bien nos quedamos con un sabor amargo por no haber clasificado a los playoffs. Estuvimos a una bola de poder hacerlo y nos quedamos con una quinta posiciones que no es despreciable, por eso sostengo que fue una liga muy productiva desde varios aspectos. El récord de partidos fue neutro, con 9 ganados y 9 perdidos, pero por primera vez nos toca como club quedarnos con una campaña así, porque las tres primeras ediciones había sido con récord negativos. Eso está muy vinculado con el crecimiento en edad de nuestros jugadores, porque nosotros tenemos chicos que comenzaron esta Liga de Desarrollo en edad muy temprana y eso se notaba en ediciones anteriores y ahora no tanto. Competimos de igual a igual a todos los rivales y en todos los juegos, llegamos al último cuarto con posibilidades, algunos los ganamos y otros los perdimos”, dijo el coach correntino.



Para lo que se viene, Revidatti tiene claro los objetivos: “Ahora tenemos que seguir creciendo y ahora trataremos de aspirar ingresar a los playoffs en la próxima edición. Competir te permite tener mucho roce y le hace bien a los jugadores locales tener minutos en esta Liga. Comparten cancha con algunos que ya tienen minutos en la Liga Nacional y medirse para verse donde están parados, para mejorar en muchos aspectos y corregir los detalles”.



Tras varios trabajos en el Torneo Federal, Revidatti llegó a San Martín y encaró un proyecto formador interesante. Al respecto, dijo: “Me tocó llegar hace un año y medio a San Martín y tuve la suerte de encontrarme con un trabajo previo que nos permitió a nosotros poder tener resultados en los campeonatos argentinos y regionales. Me pone contento que nuestros jugadores demuestren que están a la altura. Ahora intentaremos aprovechar todo esto en el seleccionado de Corrientes U19, porque entre San Martín y Regatas nos permite tener chicos con mucho rodaje y nivel. Nuestro seleccionado cada vez se hace más competitivo justamente por estas competencias. La provincia dio un salto de calidad en los últimos años, siempre ocupando puestos del 5 al 8, algo muy difícil en otras épocas”.



Para concluir, el joven entrenador sostuvo: “Lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento es un déficit que tenemos, pero los dirigentes están tratando de tener estructuras para poder recibir a chicos de edades tempranas, algo que me paree muy lógico porque si el club no tiene la infraestructura para reclutar no lo tiene que hacer. Eso es un punto a corregir y me parece interesante reclutar en los puestos donde no tenemos buen trabajo todavía, pero por otro lado da oportunidades a chicos locales. Esa falta de chicos reclutados nos permite tener hoy a jugadores correntinos en desarrollo, quizás con chicos de afuera podemos dar el salto de calidad”.



Y cerró confirmando su trabajo y dejando en claro el presente del basquetbol juvenil en la provincia: “Me nombraron coordinador de las categorías formativas del club y por eso trato de estar cerca de los profesores y de los chicos del club para tratar de aportar y darle facilidades para solucionar problemas. Por el calendario de la Liga Nacional no te permite estar en el día a día, pero estamos trabajando mucho en el desarrollo de jugadores jóvenes y en eso se está invirtiendo y algunos resultados comenzarán a darse. Tenemos muchos jugadores federados en la provincia y me parece que las oportunidades se van a ir dando más seguido y nosotros las tenemos”.



