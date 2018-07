Con Arengo, Regatas afrontará la segunda parada de la Liga 3x3

El equipo del Club de Regatas Corrientes viajará este jueves a la Ciudad Autónomo de Buenos Aires para participar de la segunda fecha La Liga 3x3, que organiza la Asociación de Clubes (AdC). La novedad será el debut del escolta correntino, Juan Pablo Arengo.

Con la presencia del escolta correntino, Juan Pablo Arengo, Regatas Corrientes viajará este jueves a la Ciudad Autónomo de Buenos Aires para jugar, el próximo sábado en Obras Sanitarias, la segunda fecha de La Liga 3x3, que organiza la Asociación de Clubes (AdC). “Potrillo” Arengo, que no participó de la primera fecha en Villa María (Córdoba) tras unas breves vacaciones, se sumará así a la delegación integrada por Gastón Turraca, Juan Pablo Corbalán, y Franco Zalazar.



Recordemos que en la primera fecha, Regatas perdió en el debut ante Obras Sanitarias, a la postre campeón, por 21 a 10; para luego dar cuenta de Ciclista Olímpico de la Banda (Santiago del Estero) por 21 a 13; para quedar segundo en el grupo “A”. De esta manera el equipo bajo la conducción técnica de Juan Pablo Mascaró, terminó en la cuarta posición con 10 puntos; etapa que tuvo como puntero a Obras Sanitarias con 25, seguido por Quimsa con 18 y por Ameghino con 15. Cabe señalar que La Liga 3x3, organizada por la Asociación de Clubes (AdC), es la primera competencia nacional de Latinoamérica homologada por FIBA y otorgará la clasificación al Tour Mundial 2018 en Ciudad de México.



FIXTURE

SEGUNDA JORNADA - SÁBADO 7 DE JULIO

GRUPO A (LA UNIÓN - REGATAS - QUIMSA)

11.00 hs. La Unión vs Regatas

11.40 hs. Quimsa vs Regatas

12.20 hs. La Unión vs Quimsa

GRUPO B (OLÍMPICO - OBRAS - AMEGHINO)

11.20 hs. Ameghino vs Olímpico

12.00 hs. Obras vs Olímpico

12.40 hs. Ameghino vs Obras

FINAL

13.20 hs Ganador del Grupo A vs Ganador del Grupo B



