Por lesión Corbalán se pierde la segunda etapa de la Liga 3x3

El base Juan Pablo Corbalán se lesionó en la semifinal de la Copa Palacio de la ABCC y no jugará la segunda etapa La Liga 3×3, que organiza la Asociación de Clubes (AdC). En su lugar viajará Jerónimo Ramírez Acevedo.

La derrota en semifinales de la Copa Palacio de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), ante Hércules por 79 a 77, trajo daños colaterales en el equipo local de primera del Club de Regatas Corrientes. El base juvenil regatense Juan Pablo Corbalán tiene un fuerte dolor en la espalda que no le permite moverse, por lo que en las próximas horas se le harán los estudios de rigor para saber el grado de la lesión.



Por tal motivo Corbalán no será parte de la delegación “Fantasma”, que este jueves por la noche viajará a Buenos Aires para participar de la segunda etapa de La Liga 3×3, que organiza la Asociación de Clubes (AdC). En su reemplazo irá el alero Jerónimo Ramírez Acevedo; completándose el equipo con Gastón Turraca, Franco Zalazar, que ya jugaron la primera etapa en Villa María (Córdoba), y Juan Pablo Arengo.



PROGRAMA



Por otra parte, el Departamento de Competencias y la Dirección de La Liga 3×3 definieron los equipos que integrarán cada Grupo, los cruces y horarios de la segunda parada de La Liga 3×3 que se llevará a cabo en el estadio de Obras Sanitarias.



SÁBADO 7 DE JULIO

GRUPO A (LA UNIÓN – REGATAS – QUIMSA)

11.00 hs. La Unión vs Regatas

11.40 hs. Quimsa vs Regatas

12.20 hs. La Unión vs Quimsa

GRUPO B (OLÍMPICO – OBRAS – AMEGHINO)

11.20 hs. Ameghino vs Olímpico

12.00 hs. Obras vs Olímpico

12.40 hs. Ameghino vs Obras

FINAL

13.20 hs Ganador del Grupo A vs Ganador del Grupo B

Todos los partidos de #LaLiga3x3 serán transmitidos por streaming y Facebook Live de La Liga.



