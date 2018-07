Corrientes debutará ante Santa Fe

La selección correntina ya conoce su fixture para el 84º Campeonato Argentino que se disputará desde el próximo 22 julio en la provincia de Misiones. El equipo conducido por Juan Humberto López Ríos hará su estreno ante Santa Fe.

Oficialmente la Confederación Argentina de Básquetbol y la Federación Misionera de Básquetbol dieron a conocer el fixture del 84° Campeonato Argentino de Mayores que se disputará del 22 al 29 de julio en Posadas y Eldorado y que reunirá a las mejores selecciones del país.

La Zona A jugará su fase clasificatoria en Eldorado, mientras que la Zona B disputará sus partidos de fase regular en Posadas. Misiones integrará la Zona B, debutando ante Formosa el domingo 22 en último turno, para luego enfrentar a Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y La Pampa. Las instancias semifinales se disputarán en Eldorado el sábado 28 y domingo 29. Los horarios del primer día en Posadas se confirmarán en los próximos días, ya que están sujetos a la organización del acto inaugural.

Fixture:

ZONA “A” – Sede: Eldorado

DOMINGO 22 DE JULIO

16.00 hs - Mendoza vs Córdoba

18.30 hs - Tucumán vs Entre Ríos

21.00 hs - Neuquén vs Chaco

LUNES 23 DE JULIO

16.00 hs - Chaco vs Mendoza

18.30 hs - Entre Ríos vs Neuquén

21.00 hs - Córdoba vs Tucumán

MARTES 24 DE JULIO

16.00 hs - Neuquén vs Córdoba

18.30 hs - Tucumán vs Mendoza

21.00 hs - Chaco vs Entre Ríos

MIÉRCOLES 25 DE JULIO

16.00 hs - Córdoba vs Entre Ríos

18.30 hs - Tucumán vs Chaco

21.00 hs - Mendoza vs Neuquén

JUEVES 26 DE JULIO

16.00 hs - Chaco vs Córdoba

18.30 hs - Entre Ríos vs Mendoza

21.00 hs - Neuquén vs Tucumán



ZONA “B” – Sede: Posadas

DOMINGO 22 DE JULIO (horarios a definir)

La Pampa vs Buenos Aires

Santa Fe vs Corrientes

Misiones vs Formosa

LUNES 23 DE JULIO

16.30 hs - Formosa vs Santa Fe

19.00 hs - Corrientes vs La Pampa

21.30 hs - Buenos Aires vs Misiones

MARTES 24 DE JULIO

16.30 hs - Buenos Aires vs Formosa

19.00 hs - Santa Fe vs La Pampa

21.30 hs - Misiones vs Corrientes

MIÉRCOLES 25 DE JULIO

16.30 hs - Corrientes vs Buenos Aires

19.00 hs - La Pampa vs Formosa

21.30 hs - Misiones vs Santa Fe

JUEVES 26 DE JULIO

16.30 hs - Formosa vs Corrientes

19.00 hs - Buenos Aires vs Santa Fe

21.30 hs - La Pampa vs Misiones



