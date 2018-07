Comunicaciones buscará jugadores en Las Vegas

Este sábado y domingo se realizará la novedosa Liga de Verano en Las Vegas para que los clubes de Argentina puedan ver en vivo a jugadores extranjeros. Allí estará, Ariel Rearte, el técnico de Comunicaciones de Mercedes.

Desde que el dólar pegó el salto de 20 a casi 30 pesos, todos los clubes de la Liga Nacional frenaron en general la contratación de extranjeros para la temporada 2018/2019. Por ese motivo, entre otros, la Asociación de Clubes (AdC) decidió en mayo armar en Las Vegas una Liga de verano, asociada con el mexicano Armando Valadez, agente de jugadores con experiencia en este tipo de eventos.



¿Cómo funcionará la Liga de verano? Para comenzar, hay que decir que los jugadores interesados en conseguir trabajo en Argentina, deberán pagar 450 dólares para poder participar de la Liga. Si se llega a 45 inscriptos, el costo pasará a ser de 500 dólares. Y tienen tiempo para anotarse hasta este próximo viernes, por eso hasta ese día no habrá listado de jugadores. Los que lo hagan, deberán poner en su formulario el rango de dinero que aspiran a ganar mensualmente. Hay 4 escalas: 2.000 a 4.000 dólares, 4.000 a 6.000, 6.000 a 8.000 y 8.000 a 12.000.



Entre sábado y domingo jugarán partidos por la mañana. Se armarán no menos de 4 equipos y no más de 6, que serán dirigidos por los propios entrenadores de la Liga Nacional que viajen a ver la Liga de verano. De los 20 clubes de la A (la asistencia no era obligatoria), hay uno que puso en venta su plaza (Argentino), por lo que no irá, otro que no tiene todavía entrenador (Estudiantes) y otros ocho que no viajarán: Gutiérrez (Peñarol), Piccato (La Unión), González (San Martín), Bianchelli (Quilmes), Victoriano (Regatas), Ginóbili (Bahía Basket), Saborido (Libertad) y García (San Lorenzo). Los otros 10 estarán presentes (entre ellos, Ariel Rearte de Comunicaciones de Mercedes, junto con el presidente del club aurinegro).



Valadez organizó la parte logística. Estarán todos en el hotel Hooters Casino y serán transportados diariamente al gimnasio del colegio The Valley High School. También se encargó del tema árbitros, kinesiólogos, y otras cuestiones organizativas, además del alquiler del gimnasio. ¿Cómo funcionará la elección de jugadores? De acuerdo al rango en el que se haya anotado aquel que un club quiera fichar, podrá hacerle una oferta el domingo por la tarde, cuando termine la Liga. ¿Qué pasa si dos o más clubes quieren al mismo jugador y ofrecen el mismo dinero? Sorteo. Un dato no menor es que los contratados por esta Liga, tendrán garantía de la AdC, si es que sus contratantes no cumplen lo acordado. En el caso de Comunicaciones, según trascendió, la búsqueda consistirá en reforzar los puestos de base y pivote.



