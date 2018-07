Zanzottera: "Tratar de ayudar a San Martín a conseguir títulos"

El escolta Tomás Zanzottera fue el capitán de Obras basket la temporada pasada de la Liga Nacional de Básquetbol. En el próximo año jugará en San Martín, donde firmó contrato por tres temporadas.

Tomás Zanzottera está en Europa disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero pese a la diferencia horaria se tomó unos minutos para dialogar con Básquet Plus sobre el cambió rotundo que tendrá su carrera a partir de la próxima temporada. Tras siete temporadas en el primer equipo de Obras, el escolta deja el Tachero para sumarse a San Martín, club que invirtió en él y le compró sus derechos al club de Nuñez. Él necesitaba para dar un paso más en su camino profesional y ahí fue donde se cruzó el Rojinegro, que lo sedujo desde un primer momento, tanto por historia reciente como por los desafíos que se vendrán.



- Te vas de Obras después de siete temporadas y siendo el capitán del equipo, donde habías logrado cierta zona de confort. ¿Cómo fue ese proceso que tuviste que hacer para darte cuenta que lo necesitabas era expandir horizontes?

A Obras llegué a los 18 años, jugué dos años en inferiores. Siempre fui creciendo dentro del club, me ayudo para formarme como profesional y como persona. Siempre voy a estar agradecido, me llevo muchas amistades. Me voy tranquilo porque dejé todo. Sentía que necesitaba un cambio de aire. Pasaron muchos años, he estado en todo tipo de situaciones con el club y después del último año me sentí un poco desgastado. Sentí que necesitaba cambiar un poco y salir de la zona de confort como dijiste anteriormente. Estoy muy contento con la decisión que tomé.



- ¿Con qué objetivos personales y deportivos te vas de Obras para recalar en San Martín?

Los objetivos personales son los mismos: seguir creciendo, llegar a una nueva ciudad y a un nuevo equipo, algo que creo que a uno le renueva mucho las energías y las motivaciones. Hace 7 u 8 años que vengo arrancando siempre la pretemporada en Obras y llegar a otra ciudad, conocer nuevos compañeros, trabajar con gente distinta y con un nuevo entrenador, son cosas que me llenan de motivación, energía y expectativas. Es algo lindo, estoy muy entusiasmado. Vienen haciendo las cosas bien, han jugado torneos internacionales y siempre están entre los candidatos. Voy a tratar de ayudar para que San Martín siga peleando arriba, y porque no, conseguir títulos.



- Sos recién la segunda ficha mayor confirmada por San Martín, junto con Lucas Faggiano. ¿Te hablaron del proyecto y del perfil de jugadores que piensan sumar para la próxima temporada?

Hablé con Seba, me comentó sus ganas de tenerme y yo sobre las mías de pertenecer al equipo. Se viene un año muy lindo para San Martín, con muchos desafíos. Se puede venir una muy linda temporada, ya pronto vamos a estar trabajando para eso.



- ¿Pudiste hablar específicamente con Seba González o algún dirigente sobre lo que quieren de vos?

La verdad es que fue todo muy reciente y pudo hablar poco, ya sea con Seba o con los dirigentes de San Martín. A Sebastián lo conozco de un proceso en la Selección, yo estaba de sparring y el estaba en los entrenamientos. Hablé con él, me dijo únicamente que me tiene en cuenta, eso me dio alegría.Siempre me expresaron su deseo y ellos han pagado un dinero a Obras por mis derechos; eso le demuestra a uno que lo quieren. Han hecho una apuesta importante por mí y voy a tratar de devolvérselo con trabajo y entrega.



- Van a jugar Liga de las Américas, ¿esa posibilidad influyó en tu decisión? En todo caso, ¿cuáles fueron los factores que terminaron inclinando la balanza para el lado de Corrientes?

No fue difícil elegir Corrientes, es un equipo que seduce muchísimo y que está en una ciudad hermosa. Es un equipo competitivo, que ha estado en finales y ha ganado títulos, estoy muy feliz de poder haber desembarcado ahí. Obviamente que jugar la Liga de las Américas es un premio muy grande, es un torneo muy lindo e importante, en donde están los mejores equipos de latinoamérica. Es una motivación a todo lo que te contaba y hay que usarla como motor de trabajo. En ese sentido estoy muy contento, será un nuevo desafío para afrontar.

Fuente: Basquet Plus



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes