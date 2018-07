Corrientes abre el Regional U-19 en Saladas

El seleccionado juvenil dirigido por Gabriel Revidatti enfrentará en el cierre de la jornada a su par misionero. En la apertura, a partir de las 19:30, Chaco jugará contra Formosa.

Tal como estaba previsto, este fin de semana la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC) organiza el Torneo Regional de Selecciones U19 Masculino, en busca de la clasificación del representativo de la zona VI (NEA) al Argentino que se jugará en septiembre con lugar a confirmar (Iguazú o Embalse las chances). El certamen se disputará en el “gigante de calle Alvear” del Club Atlético Saladas, y la organización local ya ajustó todos los detalles de alojamiento para las delegaciones, atención en las comidas y demás.



CORRIENTES LISTA



En tanto al trabajo del seleccionado anfitrión, la delegación arribó a la ciudad este miércoles al mediodía y ya trabaja de lleno con la mente puesta en Misiones, rival del debut. Realizó dos entrenamientos centrales (miércoles y ayer jueves por la noche), mientras que en la mañana hubo una sesión de lanzamientos al aro y el mismo día del partido, repasarán el scouting y algunos conceptos. Los jugadores están todos a disposición del entrenador Gabriel Revidatti y su cuerpo técnico.



Los encargados de defender la camiseta de la Selección Correntina son: Valentín Costa y Cristián Pérez (bases); Leonardo Solis, Joaquín Sosa y Matías Samaniego (escoltas); Fabio Gauto y Mateo R. Castagno (aleros); Rolando Vallejos y Agustin Tabernero (ala pívots); más Franco Alorda, Julián Aleric y Ricardo Brite (pívots). El Cuerpo Técnico se completa con Diego Checenelli y Pablo Mattarolo (asistentes), más el profesor Diego Blanco, preparador físico.



Programa de partidos:

Hoy:

1ª fecha

19:30 – Chaco vs. Formosa

21:00 – acto inaugural

21:15 – Corrientes vs. Misiones

Mañana:

2ª fecha

9:30 – Misiones vs. Chaco

11:00 – Corrientes vs. Formosa

3ª y última fecha

19:30 – Misiones vs. Formosa

21:00 – Corrientes vs. Chaco



