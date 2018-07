Safar: "Comunicaciones armará un equipo competitivo"

El escolta Selem Safar es la flamente incorporación de Comunicaciones de Mercedes para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Tras su paso por San Lorenzo donde fue bicampeón de la LNB y campeón de la Liga de las Américas, arribará al "aurinegro" afrontando un nuevo desafío.

Selem Safar nueva incorporación de Comunicaciones de Mercedes habló en UCU Radio sobre lo que se viene en la próxima temporada tras su paso por San Lorenzo. “Estoy muy contento, me hablaron muy bien del club. Hablé con Ariel Rearte y la idea era armar un equipo competitivo que pueda pelear arriba si se confirman las contrataciones que querían. Claudio Villanueva me comunicó que San Lorenzo no tenía intención de renovarme, salió esta posibilidades, es un nuevo desafío y estoy esperando a que llegue ese momento. Me venía imaginando mi salida de San Lorenzo, me lo tomé bien, esto es un trabajo y hay veces que hay clubes que te quieren renovar y otros que no. Mi idea era conseguir algún equipo que se arme bien y estoy contento con haber arreglado en Comunicaciones”.

En cuanto a lo que le covenció de la propuesta del equipo mercedeño, el escolta comentó, “Comunicaciones se quiere armar bien para esta temporada y eso fue una de las cosas que también me cerró. Me toca estar en el Norte y eso es otro desafío para mí, será algo nuevo pero estoy con ganas de empezar y ver como lo llevo y ojalá sea de la mejor manera”.

Sobre su salida de San Lorenzo, el escolta afirmó, “me voy contento porque los objetivos en mis anteriores equipos se cumplieron. Con Boca, Obras, Peñarol y San Lorenzo terminé de buena manera. Estas dos últimas temporadas sabía que no estaba en un rol muy protagónico, pero logramos cosas importantes. San Lorenzo me ha dejado un aprendizaje y un cariño muy grande con el club. Siempre me fui de todos los clubes muy bien y eso es algo que me deja muy tranquilo. Estoy muy contento con la llegada a Comunicaciones, se armará un equipo competitivo y después se verá si estás a la altura de las circunstancias”.

En cuanto a sus chances de volver a estar en el seleccionado, Safar afirmó, “mi rol en la Selección nunca fue protagónico y me tocó estar en momentos en donde no tenía buenos números. Hay una camada muy joven que está haciendo un gran papel y se está priorizando eso, hay que darle rodaje para que lleguen de la mejor manera”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes