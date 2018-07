Corrientes definió su plantel para el Campeonato Argentino

El entrenador de la Selección Mayor Corrientes, Juan Humberto López Ríos definió los doce jugadores que representarán a la provincia en el 84° Argentino de Selecciones de Misiones. Por otra parte el miércoles vuelve al trabajo que incluye juegos amistosos ante Chaco.

Con plantel confirmado, Corrientes volverá al trabajo el día miércoles por la mañana en la capital provincial, donde quedará concentrado a la espera del viaje a la provincia de Misiones, donde competirá en el más “Argentino de los Campeonatos” en su edición n° 84°, que dará inicio el domingo 22 de julio y se extenderá hasta el 29 del mismo mes.

La agenda de trabajos, incluye dos juegos amistosos ante Chaco, el mismo miércoles por la noche en la vecina orilla, para el día jueves recibirlos en esta ciudad, luego de lo cual continuarán los trabajos hasta emprender viaje a la tierra colorada, el día sábado.

El plantel

Agustin Insaurralde, Renzo Olivetti, (General San Martín), Gregorio Espindola, Luciano Pozzer, (Union de Goya), Edgardo Torne, Jose González, Gonzalo Spikerman (Atlético Saladas), Emilio Vallejos (Hércules), Ariel Romero (Colon), Sergio Zacarías (Juventus), German Gonzalez (Central Argentino Olímpico), Juan Arengo (Regatas).



Cuerpo Técnico

Entrenador: Juan Lopez Rios

Asistentes Entrenador: Carlos Miño y Agustín Rojas

Preparador Físico: Gustavo Cardozo



El fixture

Corrientes integrará el grupo “B”, Sub-Sede ciudad de Posadas.

1ª fecha 22/07 vs. Santa Fe; 18:30 hs

2ª fecha 23/07 vs. La Pampa; 19:00 hs

3ª fecha 24/07 vs. Misiones; 21:30 hs

4ª fecha 25/07 vs. Buenos Aires; 16:30 hs

5ª fecha 26/07 vs. Formosa; 16:30 hs



