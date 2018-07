Carlos Miño planea un San Martín de Curuzú “más flexible”

A pocas horas de darse a conocer oficialmente que Carlos Miño será el técnico de San Martín de Curuzú Cuatiá, que afrontará una nueva temporada en el Torneo Federal de Básquetbol, el entrenador se refirió al nuevo desafío que tendrá por delante.

“Lo tomo como un nuevo puesto de trabajo, un ascenso, algo para lo que yo me vengo preparando todos los días. Hace muchos años vengo sumando experiencia sin saltarme ningún paso”, le dijo Miño al colega Aldo Botto, de “Cortita y al Pie”. El técnico agregó: “Tengo el privilegio a los 30 años de haber pasado por todos los estamentos del básquet profesional. Conozco cómo se trabaja, he aprendido mucho, y justamente San Martín tuvo la deferencia y la apuesta de confiar en mí, así que estoy muy contento y con el cuchillo entre los dientes para lo que viene”.



Del plantel que el equipo está armando para la próxima edición del torneo, manifestó: “Personalmente estoy muy conforme, porque contamos con los jugadores que pretendo”. “Volver a tener a Damián y Agustín Peruchena, más la apuesta de Zandomeni es muy buena. Son garantías, porque son jugadores comprobados y de altísimo compromiso. Además pudimos sumar a Fabricio Rebbechi y Sacco, que se acoplan muy bien a lo que yo pretendo”, expresó Miño.



El técnico dijo que “está con muchas expectativas”, para la edición 2018/19. “De acuerdo a lo que quiero jugar, el estilo va a ser diferente. No vamos a ver un San Martín con un 4 o un 5 definido, sino algo más flexible, un poco distinto, por eso también la llegada de Zamudio, un jugador que pueda desempeñarse en varias posiciones”.



Por último, y en cuanto a los objetivos de cara a la temporada que se avecina, el flamante entrenador dijo que “obviamente que siempre es igualar o superar lo que se hizo en la temporada pasada, eso es algo que si se quiere pasa en casi todos los clubes y acá también, pero yo en el fondo me pongo objetivos cortos. Ahora y cuando arranque la temporada no voy a pensar en otra cosa que no sea en el próximo partido”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes