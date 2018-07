Las semis del Provincial U-19 en Goya y Mercedes

Se disputarán este viernes y sábado los cuadrangulares semifinales del Campeonato Provincial de Clubes de la categoría U19, que organiza la Federación Correntina de Básquetbol.

El Club Agda de la ciudad de Goya organizará el Cuadrangular, instancias de semifinales, luego de obtener la licitación, correspondiente al grupo 1. Del petit certamen participarán San Martín de Curuzú Cuatiá, San Martín de Corrientes, Centro Estrada de Bella Vista y el anfitrión. El grupo 2, lo organizará Comunicaciones, institución en la que recayó el sorteo realizado por la entidad madre del básquetbol provincial, al no presentarse oferentes en la licitación correspondiente a este grupo. Además del organizador, jugarán en la tierra del Paiubre, Regatas Corrientes, Atlético Saladas y A.M.A.D. de Goya. Ambos cuadrangulares semifinales otorgarán dos plazas al Final Four, cuya fecha de realización es del 27 al 29 del corriente, en sede a designar.



Programación

Grupo 1: Club Agda:

Viernes 20 de julio:

(1ª fecha):

19:00 San Martín (Ctes) vs. San Martín (CC)

20:30 Agda vs. Centro Estrada

Sábado 21 de julio:

(2ª fecha):

9:00 San Martín (Ctes) vs. Centro Estrada

10:30 Agda vs. San Martín (CC)

3ª fecha (última):

17:00 San Martín (CC) vs. Centro Estrada

19:00 Agda vs. San Martín (Ctes)



Grupo 2: Club Comunicaciones (Mercedes):

Viernes 20 de julio:

(1ª fecha):

19:30 Regatas vs. Atlético Saladas

21:30 Comunicaciones vs. Amad

Sábado 21 de julio:

(2ª fecha):

9:30 Amad vs. Regatas

11:30 Comunicaciones vs. Atlético Saladas

3ª fecha (última):

18:00 Atlético Saladas vs. Amad

20:00 Comunicaciones vs. Regatas



