Matías Lescano se despidió de San Martín

El capitán de San Martín, Matías Lescano, se despidió en las redes sociales de toda la gente que tiene que ver con el club "rojinegro"; donde se cierra una etapa de cuatro años como emblema del elenco correntino.

Matías Lescano llegó a San Martín en la temporada 2014/15 y desde ese momento representó al club correntino durante cuatro temporadas y 232 partidos de Liga Nacional. También jugó el Súper 20 y hasta torneos internacionales con el "rojinegro", club del cual se despidió en las últimas horas, debido a que no habrá una renovación del vínculo contractual.



El capitán, líder de la etapa más importante del club, dijó adión en su cuenta oficial de Instagram: "Supongo que a estas alturas de mí carrera no debería de sorprenderme y aceptar que son las reglas del juego, pero se hace difícil cuando uno soñaba con otro final. Toca cerrar una etapa mararavillosa en un club en el cual fui muy feliz, fue un gusto vestir está camiseta; así como llegué hace 4 años ,me voy, silbando bajito, sin hacer ruido y con la tranquilidad de poder mirar a todos a la cara. Solamente puedo darles las GRACIAS a toda la familia rojinegra. Me hicieron sentir como en casa desde el primer día...y es verdad 'Corrientes tiene paye'".



En la última temporada, el escolta Matías Lescano se coronó campeón del Súper 20 y además jugó 57 partidos ligueros, en los que promedió 5.4 puntos, 2.5 asistencias y 2.1 rebotes, en 23.2 minutos en cancha.



