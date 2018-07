Corrientes entrena con plantel completo

Tras el amistoso ante su par de Chaco, el seleccionado provincial continúa con los trabajos de cara al inicio del próximo 84º Campeonato Argentino que será este domingo en Misiones.

El seleccionado correntino continúa con la puesta a punto hasta el día sábado, cuando se trasladará hacia Posadas a la espera del inicio del certamen. El técnico Juan Humberto López Ríos contó con el plantel completo, ya que se sumaron Renzo Olivetti, Gonzalo Spikerman y Luciano Pozzer, que no estuvieron presentes en el encuentro amistoso ante Chaco.



Corrientes integrará el grupo B, que tendrá lugar en el estadio polideportivo “Finito” Gehrmann de la ciudad de Posadas. Su debut será el domingo desde las 18.30 contra Santa Fe, el lunes se medirá ante La Pampa (a las 19), luego vendrán los duelos con Misiones (martes 24, a las 21.30), Buenos Aires (miércoles 25, a las 16.30) y Formosa (jueves 26, a las 16.30).



Fixture:

Sede Eldorado (Estadio Centro Polideportivo Municipal)

Zona “A”:

Domingo 22 de julio

1ª fecha:

16.00 hs. Mendoza vs Córdoba

18.30 hs. Tucumán vs Entre Ríos

21.00 hs. Neuquén vs Chaco

Lunes 23 de julio

2ª fecha:

16.00 hs. Chaco vs Mendoza

18.30 hs. Entre Ríos vs Neuquén

21.00 hs. Córdoba vs Tucumán

Martes 24 de julio

3ª fecha:

16.00 hs. Neuquén vs Córdoba

18.30 hs. Tucumán vs Mendoza

21.00 hs. Chaco vs Entre Ríos

Miércoles 25 de julio

4ª fecha:

16.00 hs. Córdoba vs Entre Ríos

18.30 hs. Tucumán vs Chaco

21.00 hs. Mendoza vs Neuquén

Jueves 26 de julio

5ª fecha:

16.00 hs. Chaco vs Córdoba

18.30 hs. Entre Ríos vs Mendoza

21.00 hs. Neuquén vs Tucumán

Sede Posadas (Estadio Finito Gehrmann)

Zona “B”:

Domingo 22 de julio

1ª fecha:

16.00 hs. La Pampa vs Buenos Aires

18.30 hs. Santa Fe vs Corrientes

20.45 hs. Acto inaugural

21.30 hs. Misiones vs Formosa

Lunes 23 de julio

2ª fecha:

16.30 hs. Formosa vs Santa Fe

19.00 hs. Corrientes vs La Pampa

21.30 hs. Buenos Aires vs Misiones

Martes 24 de julio

3ª fecha:

16.30 hs. Buenos Aires vs Formosa

19.00 hs. Santa Fe vs La Pampa

21.30 hs. Misiones vs Corrientes

Miércoles 25 de julio

4ª fecha:

16.30 hs. Corrientes vs Buenos Aires

19.00 hs. La Pampa vs Formosa

21.30 hs. Misiones vs Santa Fe

Jueves 26 de julio

5ª fecha:

16.30 hs. Formosa vs Corrientes

19.00 hs. Buenos Aires vs Santa Fe

21.30 hs. La Pampa vs Misiones



Sede Posadas

Viernes 27 de julio

21.00 hs. 5° “A” vs. 5°”B”

Sede Eldorado

Sábado 28 de julio

18.00 hs. 1°”A” vs. 2° “B” (S1)

20.30 hs. 1°”B” vs. 2°”A” (S2)

Domingo 29 de julio

18.00 hs. perdedor S1 vs. perdedor S2

20.30 hs. ganador S1 vs. Ganador S2



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes