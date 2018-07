Victoriano: "Quinteros es un jugador súper importante"

El flamante entrenador del “fantasma” admitió que la respuesta del escolta es lo que está demorando la finalización del armado del plantel para la próxima edición de la Liga Nacional. Además, habló de las incorporaciones y del plantel; y adelantó que intentará “que todos participen, todos se sientan importante y no dependamos de un jugador, que el grupo sepa darle forma a un equipo”.

Lucas Victoriano dialogó ayer por la tarde con La Red Deportiva y dejó sus conceptos respecto de lo que espera para su Regatas. Desde España admitió que esperan por la respuesta de Quinteros “Paolo es un jugador súper importante. No es lo mismo que esté o que no esté, y si él decide continuar en el equipo –porque ya tiene la propuesta del club en sus manos- sería un gusto para mí; si decide que no tenemos que buscar un jugador con características de anotación que –en principio- no sería compatible para que jueguen los dos. Por eso es que está un poco paralizado el final de la construcción del equipo”. Luego aclaró en La Red Corrientes (107.1 MHZ) que el escolta “no pidió días concretos (se dice que pidió hasta el Juego de las Estrellas de este fin de semana para contestar), sí es verdad que dijo que tenía que evaluar las ofertas que tenía y que después nos contestaba. Estamos esperando su contestación y sí cuanto antes será mejor”.



En el mercado argentino ya no hay tantas posibilidades como Paolo así que si no continúa deberíamos ir al mercado extranjero y ahí sí hay muchos, una cantidad enorme de agentes llamando diariamente. Jugadores hay, no hay que asustarse, pero hay que elegir a aquellos que puedan aportar lo que el equipo pueda necesitar”, agregó el tucumano. Sobre los nombres que se mencionan como el de Anthony Smith (alero al que ya dirigió en Estudiantes), simplemente explicó que es “muy respetuoso con esa parte” y que no le gusta hablar de los posibles fichajes. “En el mercado argentino ya no hay tantas posibilidades como Paolo así que si no continúa deberíamos ir al mercado extranjero”.



Luego fue el turno de dejar algunas palabras sobre las caras nuevas como Jonatan Treise y Tayavek Gallizzi. “Joni cuando salió al mercado fue un aliciente para todos porque estábamos buscando un jugador que pueda complementar con Giordano y con Corbalán, que pueda guiarlos, que pueda enseñarle cosas. Es una Liga donde la experiencia tiene mucho que ver, no solo tirar los pibes a la cancha, no hay que desesperarse. Mandarlos a la parrilla prematuramente también les puede hacer mucho daño; y Tayavek lleva unos años intentando sacar la cabeza. Lo conozco de Quimsa, es un jugador que le gusta mucho el trabajo y es cuestión de tiempo para que pueda ser protagonista de la LNB”.



Regatas cuenta con Treise, Corbalán y Giordano en la base; Juan Pablo Arengo (escolta U23); Eric Thomas (alero); Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz y Gallizzi como internos. Por esto, solo “queda la resolución de Paolo –él o un extranjero- y los otros dos extranjeros que tenía previsto para los puestos 3 y 5. Queremos darle minutos a Eric Thomas, a Arengo… vamos a tener un equipo bien consolidado, bien armado y ojalá le podamos dar una identidad”. Y dejó en claro su “filosofía es que todos participen, todos se sientan importante y no dependamos de un jugador, que el grupo sepa darle forma a un equipo”. A fines de mes llegaría a Corrientes y luego del 6 estarían llegando los jugadores para los primeros movimientos.



Fuente: Radio La Red



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes