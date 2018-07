Regatas recibe a la tercera etapa de la Liga 3x3

El equipo del Club de Regatas Corrientes debutará ante el puntero, Obras Sanitarias, en el marco de la tercera fecha La Liga 3×3 de la Asociación de Clubes (AdC), que se llevará a cabo este sábado desde las 11 horas en el parque Mitre.

La inédita Liga 3×3, en su tercera etapa, se jugará este sábado a partir de las 11 horas en el parque Mitre, en el sector conocido como el Faro a la vera del río Paraná, en donde -en la canchita de fútbol 5- se montará el piso deportivo y la jirafa para la competencia. El equipo “Fantasma” integrará el grupo “B” junto a Obras Sanitarias, puntero, y Quimsa de Santiago del Escolta, su escolta; y debutará ante el equipo “Tachero” a partir de las 11.20 horas.



Regatas contará con los servicios del chaqueño Juan Pablo Corbalán; quién junto al correnitno Juan Pablo Arengo, al terminar la competencia, viajarán con sus selecciones a Misiones para jugar el Campeonato Argentino de Mayores 2018, que comienza el domingo. Corbalán, que no participó de la segunda fecha que se llevó a cabo en Obras Sanitarias por lesión, se sumará así al equipo integrado por Gastón Turraca, Juan Pablo Arengo, y Franco Zalazar.



EL CAMPEONATO



Cumplida la segunda etapa el campeonato quedó de la siguiente manera: 1º) Obras Sanitarias 50 puntos, 2º) Quimsa 33, 3º) La Unión de Formosa 26, 4º) Ameghino 23 y 5º) Olímpico y Regatas 16 unidades.



PROGRAMA

SÁBADO 21 DE JULIO

GRUPO A (AMEGHINO – OLÍMPICO – LA UNIÓN)

11.00 hs. Ameghino vs. Olímpico

11.45 hs. Ameghino vs. La Unión

12.30 hs. La Unión vs. Olímpico

GRUPO B (REGATAS – OBRAS – QUIMSA)

11.20 hs. Regatas vs. Obras

12.05 hs. Quimsa vs. Obras

12.50 hs. Regatas vs. Quimsa

FINAL

13.15 hs. Ganador del Grupo A vs. Ganador del Grupo B



