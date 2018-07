Corrientes hace su debut en el 84º Campeonato Argentino

Esta tarde el seleccionado provincial hará su debut en el 84º Campeonato Argentino de Misiones, cuando se enfrente desde las 18:30 hs a uno de los candidatos Santa Fe. El equipo de Juan Humberto López Ríos formará parte de la Zona "B" que tendrá como sede a la ciudad de Posadas.

Sin mucho margen de maniobras transitaron las últimas horas de Corrientes, para lo que significará su participación en el 84° Argentino Masculino Mayores de Selecciones, que se llevará a cabo en la provincia de Misiones, desde hoy y hasta el 29 de julio, en las ciudades de Eldorado y Posadas. El plantel luego del juego amistoso ante Chaco, y todos coincidieron que esos minutos sumados fueron valiosos, más allá del resultado de ese juego, que no representa en absoluto el potencial del equipo.



Ahora con plantel completo, las ilusiones están intactas. Corrientes, recordemos viene de hacer una gran campaña en el 83° Argentino de Neuquén en 2017, finalizando en la cuarta ubicación. En aquella oportunidad, fue precisamente ante Santa Fe, que no pudo concretar su pase a la final, cayendo luego de un disputado juego, en la parte final del mismo, por 93-87.



El plantel correntino estará conformado por: Juan Pablo Arengo, Agustín Insaurralde, José González, Ariel Romero, Gregorio Espíndola, Germán González, Sergio Zacarías, Gonzalo Spikerman, Renzo Olivetti, Luciano Pozzer, Edgardo Torné y Emilio Vallejos. El debut de Corrientes en el “Más argentino de los campeonatos” está previsto para esta tarde a las 18:30 hs, cuando se medirá con Santa Fe por la primera fecha del grupo B que también lo integran Misiones, Formosa, Buenos Aires y La Pampa.



Fixture:

Sede Eldorado (Estadio Centro Polideportivo Municipal)

Zona “A”:

Domingo 22 de julio

1ª fecha:

16.00 hs. Mendoza vs Córdoba

18.30 hs. Tucumán vs Entre Ríos

21.00 hs. Neuquén vs Chaco

Lunes 23 de julio

2ª fecha:

16.00 hs. Chaco vs Mendoza

18.30 hs. Entre Ríos vs Neuquén

21.00 hs. Córdoba vs Tucumán

Martes 24 de julio

3ª fecha:

16.00 hs. Neuquén vs Córdoba

18.30 hs. Tucumán vs Mendoza

21.00 hs. Chaco vs Entre Ríos

Miércoles 25 de julio

4ª fecha:

16.00 hs. Córdoba vs Entre Ríos

18.30 hs. Tucumán vs Chaco

21.00 hs. Mendoza vs Neuquén

Jueves 26 de julio

5ª fecha:

16.00 hs. Chaco vs Córdoba

18.30 hs. Entre Ríos vs Mendoza

21.00 hs. Neuquén vs Tucumán



Sede Posadas (Estadio Finito Gehrmann)

Zona “B”:

Domingo 22 de julio

1ª fecha:

16.00 hs. La Pampa vs Buenos Aires

18.30 hs. Santa Fe vs Corrientes

20.45 hs. Acto inaugural

21.30 hs. Misiones vs Formosa

Lunes 23 de julio

2ª fecha:

16.30 hs. Formosa vs Santa Fe

19.00 hs. Corrientes vs La Pampa

21.30 hs. Buenos Aires vs Misiones

Martes 24 de julio

3ª fecha:

16.30 hs. Buenos Aires vs Formosa

19.00 hs. Santa Fe vs La Pampa

21.30 hs. Misiones vs Corrientes

Miércoles 25 de julio

4ª fecha:

16.30 hs. Corrientes vs Buenos Aires

19.00 hs. La Pampa vs Formosa

21.30 hs. Misiones vs Santa Fe

Jueves 26 de julio

5ª fecha:

16.30 hs. Formosa vs Corrientes

19.00 hs. Buenos Aires vs Santa Fe

21.30 hs. La Pampa vs Misiones



Sede Posadas

Viernes 27 de julio

21.00 hs. 5° “A” vs. 5°”B”

Sede Eldorado

Sábado 28 de julio

18.00 hs. 1°”A” vs. 2° “B” (S1)

20.30 hs. 1°”B” vs. 2°”A” (S2)

Domingo 29 de julio

18.00 hs. perdedor S1 vs. perdedor S2

20.30 hs. ganador S1 vs. Ganador S2



