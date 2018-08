San Martín cerró su plantel con el mexicano Irwin Avalos

San Martín logró cerrar su plantel para afrontar la Liga Nacional de Básquetbol 2018/2019, con la contratación del ala pivote mexicano Irwin Avalos. El equipo dirigido por Sebastián González comenzará la pretemporada el próximo lunes.

San Martín de Corrientes logró definir su plantel para defender su título en el Súper 20, con la contratación del ala pivote mexicano Irwin Avalos. Recordemos que el "rojinegro" además de afrontar la Liga Nacional, deberá jugar la Liga de las Américas. El interno mexicano de 2.01 mts de altura viene de jugar en Aguilas Doradas de Durango. En tanto que formo parte del plantel con su selección que disputó los encuentros por las eliminatorias para el Mundial de China.



Además Irwin Avalos jugó baloncesto universitario en Estados Unidos en la NCAA División II y regresó a México hace cuatro años. Fue en el año 2008 cuando viajó a Dallas, donde representó al Christ For The Nations Dallas School, en Dallas, Texas, EU, en la Liga de Star Mustangs con jugadores de la NBA, NCAA DI, Over Seas Player, donde sin duda tomó un gran nivel pues se mantuvo en ese equipo hasta el año 2011. Para el año 2012 participó con la Universidad DBU (Dallas Baptist University), en EU, para posteriormente regresar a su país y comenzar una carrera profesional exitosa pues ha estado en varios equipos de gran nivel.



Por lo tanto el "rojinegro" ya había oficializado las siguientes contrataciones: Tomás Zanzottera, Lee Roberts y Pablo Orlietti, que se suman a las continuidades de Lucas Faggiano, Jeremiah Wood, Michael Hicks, Alejandro Spalla, Martín Cabrera y el juvenil Matías Solanas (como U23 Desarrollo). El equipo será nuevamente conducido por Sebastián González comenzará el próximo lunes con los trabajos de pretemporada.



