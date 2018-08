El Torneo Oficial comenzará el 22 de agosto

El presidente de la Asociación de Básquet de la Ciudad de Corrientes (ABCC) confirmó para el 22 de agosto el comienzo de los torneos de primera A (Zona A) y B (Zona B), luego de la reunión del Consejo Directivo, celebrada en la noche de martes.

En dialogo con La Red Deportiva, Obdulio Barboza expresó que “el inicio del torneo habíamos pensado la fecha del 15 (de agosto) pero se postergó a pedido de los clubes para que se puedan preparar mejor sus equipos y comenzará el 22”, de este mes.



Además, adelantó que “el formato está definido: en la primera (Zona A) hay una fase regular, juegan todos contra todos a dos vueltas y los 4 primeros juegan el Cuadrangular Final, o sea los playoffs, y los últimos dos descienden; y la zona B, de ascenso, juegan en dos vueltas la fase regular, el campeón asciende y los 4 siguientes jugarán el Cuadrangular Final en el que pelearán por el otro ascenso. Hemos vuelto a los 2 ascensos y dos descensos”.



La idea que persiguen para este año es poder “incorporar algún premio para el Mejor Jugador, al goleador y al equipo ‘fair play’ para fomentar la buena conducta”, según palabras del presidente de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes.



Entonces, los torneos de primera A y B darán inicio el 22 de agosto, teniendo plazo hasta el 14 los equipos para presentar las listas de buena fe; en la A se pondrá en juego la tradicional Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, que está en manos de Regatas; en tanto que “en la zona B mantendremos la Copa Fabián Sosa”. “La idea es jugar la primera división los miércoles, y los fines de semana las formativas”, mencionó Barboza.

La primera fecha de la zona campeonato contempla estos encuentros: Pingüinos vs. Alvear, Hércules vs. Córdoba, Juventus vs. Regatas y San Martín vs. Colón. En tanto que el plazo límite de la presentación de las listas de buena fe se fijó para el martes 14.







