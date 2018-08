Victoriano diagrama un Regatas con mucha rotación

Lentamente, Regatas Corrientes va diagramando el inicio de los entrenamientos de cara a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), que está previsto para el próximo lunes.

Si bien ya hay jugadores trabajando en nuestra ciudad, el entrenador "fantasma", Lucas Victoriano, confió en que estos días se los viven con "mucha ansiedad". "La pretemporada la vamos a iniciar el próximo lunes, aunque ya hay en Corrientes algunos jugadores que están trabajando por su cuenta para aclimatarse. Estamos todos muy ansiosos para comenzar a entrenar", indicó Victoriano.



En cuanto a la conformación del plantel, el entrenador destacó la continuidad del escolta Paolo Quinteros y elogió su poder anotador y además su figura de líder del equipo. "Paolo (Quinteros) es un jugador muy importante para la Liga Nacional, con una capacidad de anotación que es difícil de encontrar. Es líder en el club porque está desde hace mucho, y el hecho de que haya renovado es muy positivo. Vamos a ver cómo lo utilizamos porque debe existir más rotación en el plantel, no sé cuántos minutos podrá jugar pero va a tener mucha alternancia como todo el equipo", expresó el DT tucumano.



Acerca de la llegada de Anthony Smith a la plantilla, Victoriano dijo que "es un jugador al que conozco y por eso se lo pedí a la dirigencia, pero la negociación y el trabajo para contratarlo fue del club. Yo elegí a todos los jugadores. Pedí por la continuidad de (Fabián) Ramírez Barrios, también por Paolo (Quinteros) y así por todos los integrantes. Me gusta el proyecto de dar más continuidad a los juveniles. Regatas es un club con historia y me puede servir para mi crecimiento como entrenador. Creo que vamos a ser un equipo competitivo".



En cuanto a las dos fichas que aún puede sumar el "fantasma", Victoriano aseguró que "no hay prisa" y que van a "evaluar bien cada jugador, cada posibilidad". "Nosotros tenemos la posibilidad de sumar dos fichas mayores más. Es algo que lo podemos hacer o no. Lo cierto es que no hay prisa. Podemos sumarla mañana si aparece un jugador que nos interese o dentro de un mes. Vamos a evaluar bien cada una de las posibilidades antes de concretar otra contratación. La idea podría pasar por sumar un jugador extranjero más", manifestó.



