Con nuevo entrenador, Regatas puso en marcha la pretemporada

El plantel profesional del Club de Regatas Corrientes dio inicio este lunes por la mañana a la pretemporada para la Liga Nacional de Básquetbol 2018/19. El cuerpo técnico y jugadores fueron recibidos por el presidente de la institución, Eduardo Tassano, entre otros dirigentes.

"A nosotros nos gusta darle la bienvenida al cuerpo técnico, a los jugadores de cara a una nueva temporada”, comenzó diciendo el presidente del Club de Regatas Corrientes, Eduardo Tassano, en el inicio de la pretemporada del plantel. “Tratamos año a año de mantener a Regatas en el lugar que se supo ganar. Regatas es un grande de la Liga Nacional y queremos seguir trabajando en esa línea”, señaló Tassano ante la atención de Lucas Victoriano, flamante entrenador “Fantasma”, su staff y los jugadores.



“Quiero que sepan que llevan la representatividad de un Club muy querido en la ciudad y en la provincia, que significó una revolución en el básquetbol y a partir del cual se motivaron los gobiernos para hacer infraestructura y canchas con pisos de parquet en toda la provincia”, siguió comentando. “Como así también se han interesado otras grandes instituciones, como San Martín y Comunicaciones, que motivados por todos esos años de Regatas y lo bueno que significó, quieren potenciar ese camino”, agregó.



“Cuando están jugando no son Uds., el equipo, o el Club, sino todo Corrientes, y eso es lo que queremos. Una institución que se deba al socio, al no socio, a Corrientes y a todos lo que le gusta el básquetbol”, añadió. “Así que quiero desearles el mayor de los éxitos. Es una gran alegría que este acá Lucas (por Victoriano), que este Paolo (Quinteros), los que ya estaban, los nuevos. Nosotros nos vemos hoy, alentamos en la cancha, molestamos poco. Sabemos lo que es el equipo, el vestuario, la intimidad de Uds.”, dijo el máximo dirigente “remero”. “Quiero que sepan que tienen todo nuestro apoyo, estamos a disposición para solucionar cualquier problema, así que juntémonos, coordinemos, y a trabajar en equipo para potenciar lo que hacemos. Gracias por confiar en nosotros, fuerza Regatas y vamos Corrientes”, dijo para terminar Tassano.



Nuevo staff técnico



Tras las fotos de rigor, y palabras de Victoriano y Quinteros (que compartiremos en futuras entregas) comenzaron los trabajos que estuvieron al frente del técnico Lucas Victoriano. El flamante técnico, para la presente temporada contará con un staff integrado por los asistentes Ignacio Barsati y Franco Gutiérrez, y al preparador físico Fernando Suárez; además de Juan Pablo Mascaró y Alejandro Silveira que trabajarán en la Liga de Desarrollo con los juveniles, y el preparador físico Francisco Gamarra. En tanto el staff médico estará conformado por los médicos Juan Manuel Escalante y Juan Pablo Beligoy, y los kinesiólogos Carlos Viñote y Maximiliano Brest. En tanto el utilero será Mariano Arengo.



Los que iniciaron la pretemporada



Fueron parte del trabajo los jugadores Jonatan Treise, Marco Giordano (se sumó más tarde por tener turno de ergometría), Juan Pablo Corbalán (Sub 23), Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz, y Tayavek Gallizzi; entre otros. En tanto Erik Thomas (Sub 23) se sumó a la pretemporada este lunes por la tarde, al estar su vuelo de regreso al país demorado; mientras que el alero estadounidense, Anthony Smith, lo hará más adelante.



