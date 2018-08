Quinteros: “Tenemos un gran equipo, va a depender de nosotros”

El capitán de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, habló sobre las posibilidades de este plantel para afrontar el Súper 20 y la Liga Nacional de Básquet. Confía en la capacidad del entrenador Lucas Victoriano, no le gusta la forma de disputa pero confía en llegar en buenas condiciones a los playoffs.

Paolo Quinteros dialogó con el programa La Red Deportiva luego del inicio de los trabajos, de cara a una temporada exigente y dentro de un equipo al que le tiene mucha confianza para conformar un buen plantel. “Es importante empezar a relacionarse con los jugadores nuevos del equipo, más allá que ya nos conocemos de habernos enfrentado en la Liga. Son grandísimos jugadores y buenas personas. Tuvimos un mañana de presentación con las autoridades, una pequeña charla, y después ya nos fuimos al gimnasio y luego a hacer un poco de básquet”, mencionó entre sus primeras palabras.

Una vez finalizada la temporada anterior –tras ser barridos por Instituto- deslizó la posibilidad de dejar de jugar, molesto con el sistema de disputa. Él mismo se encargó de aclarar que “me sentía muy agotado físicamente, mentalmente, más que nada por el sistema de competencia que tenemos y lamentablemente va a seguir así. Lo estuve meditando durante todo este tiempo, me sirvió para desintoxicarme y volvieron las energías, las ganas. Lo más importante es llegar de la mejor manera a los playoffs. Quiero llegar muy bien a la etapa decisiva”.

Respecto a lo que viene, y pensando justamente en dosificar las cargas para llegar en condiciones óptimas a los cruces de playoffs, confesó que todavía “con Lucas (Victoriano) todavía no nos hemos sentado a dialogar, vamos a tener tiempo. Es un entrenador muy capaz, muy inteligente, y no tengo dudas que quiere que lleguemos de la mejor forma a los playoffs”. El colonense agregó que “su filosofía que es todos tengan su participación, que sea de 10 o 12 jugadores para que tengamos nuestros minutos de descanso porque es una Liga muy larga. El equipo que dosifique va a ser el que va a llegar mejor a la etapa decisiva”.

Respecto a los objetivos inmediatos, “en lo colectivo siempre tratar de llegar lo más arriba posible, tenemos un equipo muy competitivo. Es lo que buscamos, estar en un equipo donde el objetivo es estar peleando por el título. En lo individual, mantener lo del año pasado, ayudar desde mi experiencia. En este Súper 20 lo importante es empezar a conocer a Lucas, la forma de juego que pretende; ir poniéndonos a punto y llegar a la Liga Nacional con un rodaje importante, empezar bien sin excusas. Una vez que estemos en competencia vamos a querer ganar, pero sin desviar la vista en lo que es la Liga en sí”.

“Sin dudas que tenemos un gran equipo, va a depender de nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico. Vamos a estar peleando arriba, aunque para eso tenemos que contar con el factor suerte por el tema de las lesiones”, también destacó. En otro tramo habló del candidato de todos: San Lorenzo y si bien “en cuanto a nombres, es el candidato a vencer pero los partidos se juegan dentro de la cancha. Si no te motiva enfrentar a San Lorenzo, dedícate a otra cosa”, tiró.

Y descartó la versión que lo ligaba al club de Boedo en su momento “nunca existió ningún contacto, nunca hemos hablado con San Lorenzo. Fue un rumor y me quedé muy molesto porque lo tiran y tiene que salir uno a desmentir algo que nunca dijo”. Por último, se le consultó si luego de 8 años en la Ciudad, su idea será retirarse con la camiseta de Regatas, a lo que respondió “voy año a año, cuando termine la temporada y si me siento bien es probable que continúe pero no sería una idea descabellada, pero no es un factor que solo dependa de mí, sino también de la dirigencia. A todos nos llega pero eso es algo a largo plazo”.

