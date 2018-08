Zanzottera: "El objetivo es estar arriba"

El escolta Tomás Zanzottera es una de las caras nuevas que tendrá San Martín en la temporada 2018/2019, y no escapa a los objetivos altos para el subcampeón actual de la Liga Nacional de Básquet.

El escolta de 24 años, nacido en Pergamino y con las formativas realizadas en Obras Basket, habló en la Radio La Red Corrientes (107.1 MHZ) para dejar sus primeras impresiones sobre su nuevo equipo y las expectativas que le generan. “Soy criado en Obras, ocho años allí así que lo siento como mi casa, pero sentía que tenía que salir de mi zona de confort. Ya no tenía la misma motivación que tenía antes, compartir tanto tiempo con las mismas personas generan desgaste y roces que ya no los quería tener más. También quería que se me tratase como sentía que me merecía, busqué nuevos horizontes y por suerte fue San Martín”, mencionó el pergaminense entre sus primeras palabras.

Recordó que Mateo Bolívar –ex jugador rojinegro- le habló muy bien del equipo, además que “uno siempre que viene al club ve que crece; Seba (González) también me habló muy bien –me ha tocado compartir con él cuando fue de asistente a la selección y yo de sparring- y me cayó muy bien, así que todo se dio muy positivamente para que esté acá y estoy muy contento que se haya dado”.

Sobre su salida de Obras, explicó que no fue “por lo económico, en ese sentido estaba bien; sí en lo deportivo porque sentía que me merecía un poco más. Tuve un buen Súper 20 y vino un extranjero para jugar en mi posición. Eso también generó que vaya dando un paso al costado. Es una costumbre mala que tienen los equipos: sacan jugadores del club, a los que los han formado, y cuando llega el momento que el jugador explote, el club prefiere otra cosa y eso es lo que no quería que suceda. Ya es pasado y estoy contento en Corrientes. Ya tuve un buen Súper 20, hubo una lesión en el medio, roces con el entrenador, y hoy llego acá y espero que se dé como deseo”.

Si tiene que hablar sobre sus condiciones, destaca que “tengo que mejorar en muchos aspectos. Soy de entrar y revolucionar el juego pero la idea de este año es ser más maduro. Es un gran desafío y deseo que este año sea una constante. Soy un jugador que trata de ser ofensivo todo el tiempo, buscar las mejores opciones, trato de forzar y atacar el aro; espero poder hacer una linda dupla con Wood”.

Al momento de hablar sobre lo conversado con el entrenador Sebastián González, advirtió que “hablamos un poco, tuvimos una reunión sobre la pretemporada, la conformación del equipo, cómo quiere que juguemos”, y agregó que “al equipo lo veo muy bien, hay un cambio en relación al año pasado, una renovación. Hay muchos jóvenes, jugadores que tienen una segunda oportunidad en la Liga, otros que llegan desde el TNA, mi caso… o sea todos los que necesitamos demostrar algo; y si los sumamos a Lucas (Faggiano) y a Wood que son claves y van a ser los líderes, creo que se va a armar un combo muy lindo para que las cosas se den muy buenas”.

En otro tramo de la entrevista realizada en el programa La Red Deportiva, Zanzottera dijo que “los entrenamientos han arrancado muy exigentes y hablando con el profe, los asistentes y el jefe de equipo se dice que va a ser un equipo joven, explosivo, que va a cambiar un poco la cara del San Martín del año pasado y esperemos que sea lo mejor. Tenemos un gran desafío que me tiene ilusionado como es la Liga de las Américas, un torneo que tuve la suerte de jugarlo (…), tiene una dinámica rara: si te agarran esos clasificatorios en un buen momento como equipo o un americano está en un buen momento… vas clasificando, ganando en confianza como equipo, y la verdad que es un torneo muy difícil pero nos genera mucha ilusión”.

Además, habló del cambio de estructura del equipo en relación a la temporada anterior pero reconoce las obligaciones de ser protagonistas, a pesar que “San Lorenzo tiene un equipazo, tiene mucho poder, muchos jugadores pero después hay un segundo escalón con Instituto, Regatas, Quimsa, así que creo que vamos a encontrarnos con una Liga muy pareja. El objetivo es estar en el pelotón de arriba, no se habla de otra cosa”.

En esta temporada, San Martín deberá afrontar por primera vez la Liga de las Américas “un torneo muy seductor. Es un torneo que vale oro jugarlo, cuesta jugarlo, y estar ahí es muy prestigioso: están los mejores equipos de Latinoamérica. Estar ahí hay que valorarlo y si se da un buen torneo vale muchísimo”, destacó Zanzottera.



