Safar: "El Súper 20 nos va a servir para ir conociéndonos"

Comunicaciones arrancó la segunda semana de entrenamientos formales. Tras los primeros pasos realizados en la parte física el entrenador Ariel Rearte puso manos a la obra en los primeros lineamientos de lo que pretende para su equipo. Uno de los jugadores que tendrá protagonismo en el nuevo Comu es Selem Safar. El marplatense pasa sus primeros días en Mercedes y va conociendo su rol en el equipo.

- ¿Cómo llegas a Comu?

La llegada a Mercedes la definí rápido. Desde el momento que hable con Claudio Villanueva mi representante y me dijo que San Lorenzo no me iba a renovar el contrato le pedi que me buscara un club que se arme bien y que tenga protagonismo, salió la oferta de Comunicaciones y aquí estoy. Hable con Ariel (Rearte) también me hablaron muy bien del club y de los dirigentes y de cómo estaba todo organizado y no lo dude.



- ¿Cómo ha sido la primera semana de prácticas en el club?

Los primeros tiempos sirven para agarrar una buena condición física y en eso trabajamos y en esta semana ya empezamos a ver cosas del juego con Ariel. Igual tenemos mucho tiempo de pretemporada pero con la idea de que cada semana vayamos mejorando.



- La mayoría llegó muy bien físicamente..

Si cada caso es distinto, de hecho no todos hemos tenido el mismo tiempo de descanso. Algunos vienen de con más de dos meses yo tuve 35 días desde que terminé de jugar. Pero todos estamos bien y eso nos permitió arrancar rápido con cosas de juego y ahora que da conocernos, formar sociedades y armarnos como equipo.



- ¿Cómo vivís el hecho de dejar San Lorenzo y llegar a Comu donde vas a tener más protagonismo?

Esto es un trabajo y así como está la posibilidad de quedarse en el momento que me comunicó Claudio esa decisión lo importante para mí era encontrar un club que se arme bien y salió la oportunidad de Comu. Estoy muy contento de estar acá y creo que voy a tener un protagonismo en este equipo que me va a servir a mí como jugador pero lo tomo naturalmente como lo que es esto. Ya llevo más de 10 años jugando y conozco esta experiencia así que lo que pudo decir es que estoy muy bien acá en Mercedes.



- ¿Es importante para vos tener mayor protagonismo?

Se va a ir viendo con el correr de la temporada. Si me preguntas a mí que es lo que quiero, es que el equipo gane y que le vaya bien. Si eso funciona vamos a sentirnos bien todos, vamos a jugar bien todos. Esto es un trabajo y lo más importante en un juego de equipo que al mismo le vaya bien. No hay que poner nada por encima de ello, pero obviamente que voy a tener más responsabilidades que en la temporada pasada. Pero insisto lo importante que como equipo nos vaya bien para poder tener una buena temporada.



- ¿Cómo vez el equipo que se está armando?

Creo que Ariel armó el equipo como el tenía pensado, creo que tenemos buenos jugadores no sé si es un buen equipo y va depender de nosotros y de cómo generamos las sociedades y nos sacrificamos por el bienestar del equipo si realmente nos va a ir bien en la temporada. Nombres tenemos y cuando uno tiene buenos jugadores es más fácil poder jugar bien así que queda en nosotros que tengamos una buena temporada y que pongamos la vara más alta de Comunicaciones.



- ¿El Súper 20 servirá para ir armando ese equipo que mencionas?

Sí, sin dudas, es muy difícil armar un equipo. En 10 meses es difícil imaginate en un mes que es cuando arranca el Súper 20. Así que servirá como prueba para ir conociéndonos. Es un torneo que no deja de ser de preparación pero una vez que arranca querés ganar los partidos que más podamos. Sin duda que nos va a servir para ir conociéndonos y llegar de la mejor manera para cuando empiece la Liga.



- ¿Qué balance haces de tu paso por San Lorenzo?

Excelente, fueron dos años, cinco títulos. Más no puedo pedir. Soy un jugador que en su carrera ha estado en buenos equipos. Por algo debe ser que me ha tocado estar en esos equipos. Pero aprendí muchísimo, fue una excelente experiencia. Es un club que hace las cosas muy bien y en el que pase dos años muy buenos.



- ¿Cómo te sentís en la ciudad?

Muy bien. Para mí es un cambio grande porque vengo de estar cinco años en Buenos Aires y bueno cuando tomé la determinación supe que se trataba de un cambio muy importante, pero desde que llegué me han tratado muy bien. La gente tiene un cariño y una atención especial así que uno lo disfruta y aprovecha. Estoy contento de estar acá y esperemos tener una gran temporada.



