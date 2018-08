Los correntinos debutarán de local en el Super 20

El Torneo Super 20 que abrirá la temporada 2018/2019 de la Liga Nacional de Básquetbol, dará inicio el el sábado 22 de septiembre. Los tres representantes correntinos jugarán de local en su presentación.

Ya está definido el calendario para el Súper 20, el torneo comenzará el sábado 22 de septiembre y el partido inaugural será entre San Lorenzo (último campeón) y Boca. Los playoffs arrancarán luego de la Liga Sudamericana y se empezarán a disputar el lunes 29 de octubre. El campeón recibirá la Copa Alfredo Miño, que llevará ese nombre en reconocimiento al dirigente marplatense.



Los Grupos:

Grupo 1:

San Martín

Regatas

La Unión

Comunicaciones

Estudiantes

Grupo 2:

Atenas

Instituto

Quimsa

Olímpico

Libertad

Grupo 3:

San Lorenzo

Boca

Ferro

Obras

Hispano

Grupo 4:

Argentino

Quilmes

Peñarol

Gimnasia

Bahía Basket



Fixture Grupo 1:

Domingo 23 de septiembre / San Martín vs La Unión

Lunes 24 de septiembre / Comunicaciones vs Estudiantes

Martes 25 de septiembre / Regatas vs La Unión

Miércoles 26 de septiembre / San Martín vs Estudiantes

Viernes 28 de septiembre / Comunicaciones vs Regatas

Domingo 30 de semtiembre / Estudiantes vs Regatas

Martes 2 de octubre / La Unión vs San Martín

Martes 2 de octubre / Estudiantes vs Comunicaciones

Viernes 5 de octubre / La Unión vs Estudiantes

Domingo 7 de octubre / Regatas vs Estudiantes

Martes 9 de octubre / Comunicaciones vs San Martín

Miércoles 10 de octubre / La Unión vs Regatas

Jueves 11 de octubre / Estudiantes vs San Martín

Domingo 14 de octubre / San Martín vs Regatas

Domingo 14 de octubre / Comunicaciones vs La Unión

Martes 16 de octubre / Estudiantes vs La Unión

Miércoles 17 de octubre / Regatas vs Comunicaciones

Viernes 19 de octubre / San Martín vs Comunicaciones

Domingo 21 de octubre / Regatas vs San Martín

Domingo 21 de octubre / La Unión vs Comunicaciones



