Comu sumó más jerarquía con el fichaje de Robert Battle

Robert Battle volverá al basquet nacional, esta vez vistiendo los colores de Comunicaciones de Mercedes. Así lo confirmaron los dirigentes del "aurinegro" que de esta manera cierra el cupo de jugadores mayores y solo le resta completar las fichas U-23.

El reconocido pivote estadounidense es un refuerzo de jerarquía para el plantel de Comu de cara al debut en el Súper 20 que será el próximo 24 de septiembre como local frente a Estudiantes de Concordia en Mercedes.



Battle (pivote, 2.04 metros y 37 años) estuvo 11 meses parado por una lesión después de jugar en Quimsa (2016/17) y en 2018 se sumó a Guaros de Venezuela para jugar la Liga de las Américas y luego a Los Leones de Quilpué equipo que jugó la final de la Liga Nacional en Chile. Allí promedió 9,8 puntos; 5,8 rebotes y 1,6 asistencias en 29,6 minutos en cancha.



Una baja



La semana anterior tras la determinación del cuerpo técnico la dirigencia desafectó al U23 Maximiliano Robledo. La determinación pasó exclusivamente por lo deportivo y es por eso que ahora se encuentran abocados a buscar su reemplazante.



Se conoció el fixture



En las últimas horas se conoció el programa de partidos del aurinegro en el Súper 20. El equipo de la ciudad debutará el 24 de septiembre frente a Estudiantes de Concordia. El cronograma de juegos es el siguiente:

Lunes 24 de septiembre: Comunicaciones vs Estudiantes de Concordia

Viernes 28 de Septiembre: Comunicaciones vs Regatas Corrientes

Martes 2 de Octubre: Estudiantes de Concordia vs Comunicaciones

Martes 9 de Octubre: Comunicaciones vs San Martín de Corrientes

Domingo 14 de Octubre: Comunicaciones vs La Unión de Formosa

Miércoles 17 de Octubre: Regatas Corrientes vs Comunicaciones

Viernes 19 de Octubre: San Martín (Ctes) vs Comunicaciones

Domingo 21 de Octubre: La Unión (Formosa) vs Comunicaciones



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes