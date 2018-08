San Martín conoce su agenda para defender su título

El campeón vigente del Super-20, San Martín de Corrientes, ya conoce el fixture de la edición 2018 de la competencia y tendrá su estreno el domingo 23 de septiembre como local ante La Unión de Formosa.

Desde el Departamento de Competencia de la ADC se dio a conocer el fixture de la etapa clasificatoria del certamen, en el que San Martín defenderá el título alcanzado en 2017 y que volverá a tener un grupo inicial con equipos del Litoral. Serán rivales del Rojinegro, en el grupo 1, La Unión de Formosa, Estudiantes de Concordia, Comunicaciones de Mercedes y su clásico rival correntino, Regatas. Los primeros cuatro de la zona tendrán su cruce con el de otro grupo para establecer las llaves de octavos de final.



El camino completo a los play-off será el siguiente:

1ª fecha domingo 23 de septiembre (L) vs La Unión

2ª fecha miércoles 26 (L) vs Estudiantes

3ª fecha martes 2 de octubre (V) vs La Unión

4ª fecha martes 9 (V) vs Comunicaciones

5ª fecha jueves 11 (V) vs Estudiantes

6ª fecha domingo 14 (L) vs Regatas

7ª fecha viernes 19 (L) vs Comunicaciones

8ª fecha domingo 21 de octubre (V) vs Regatas



La pretemporada



El plantel "rojinegro" comenzó el pasado lunes un nuevo proceso de trabajos con vistas a una temporada especial que tendrá compromisos nacionales e internacionales. Bajo las órdenes del entrenador Sebastián González, una parte inicial del plantel largó los trabajos de pretemporada en el estadio principal, pensando en la puesta a punto de cara a sus participaciones en la Liga Nacional de Básquetbol (desde diciembre) y en su estreno histórico en la Liga de las Américas (enero-febrero 2019).



Los primeros jugadores mayores que arribaron en el inicio fueron Alejandro Spalla, Tomás Zanzottera, Martín Cabrera (U23), quienes trabajarán en estos primeros días junto a los juveniles del club. Sobre el cierre de la semana se sumaron Lucas Faggiano, Pablo Orlietti y Matías Solanas (U23), completando de esta manera las fichas mayores. Asimismo, en las próximas semanas se espera que los norteamericanos Lee Roberts y Jeremiah Wood, además del panameño Michael Hicks y el mexicano Irwin Ávalos, completando así el equipo profesional de básquetbol de la institución que afrontará la próxima temporada.



