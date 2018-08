Battle se sumó a la pretemporada de Comunicaciones

El experimentado pivote Robert Battle se incorporó este domingo a los entrenamientos de Comunicaciones de Mercedes, que afronta su tercera semana de pretemporada de cara al inicio del Súper 20.

Con la participación de de Robert Battle, el plantel de Comunicaciones retomó ayer los entrenamientos de cara a lo que será la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. El pivote estadounidense llegó ayer a Mercedes y por la tarde ya practicó junto al resto de sus compañeros. El viernes ya había arribado otro de los jugadores foráneos contratados por la entidad mercedeña: Kyle Davis. De esta forma, entre los jugadores mayores, solamente falta que se sume Novar Gadson para que el cuerpo técnico que encabeza Ariel Rearte pueda tener a todo su personal disponible.



Para Battle significa su regreso al básquet nacional. El pivote de 2.04 metros de altura y 37 años de edad, tuvo su último paso por la Liga Nacional jugando en Quimsa de Santiago del Estero (2016-2017). Después tuvo un fugaz paso por Guaros de Lara, Venezuela, para disputar la Liga de las Américas, y recientemente jugó en Los Leones de Quilpué, Chile. En tanto que el viernes ya se había incorporado el base estadounidense Davis. Durante esa jornada trabajó en el gimnasio de musculación y ayer tuvo su primera práctica con el plantel.



La contratación del jugador de 23 años se dio en el showcase organizado por la Asociación de Clubes en Las Vegas. Ahí, Rearte quedó conforme con sus condiciones técnicas y decidió sumarlo al equipo. Davis Viene de jugar en la G-League de los Estados Unidos donde promedió en 17 partidos, 5.4 puntos, 3.4 asistencias y 3.0 rebotes. El primer extranjero que se sumó a la pretemporada mercedeña fue el brasileño Víctor Leal, jugador U23 que tomará parte de la Liga de Desarrollo.

Los otros jugadores que vienen trabajando para debutar el lunes 24 de septiembre en el Súper 20 frente a Estudiantes de Concordia son: Luis Cequeira, Selem Safar, José Defelippo, Miguel Gerlero, Facundo Giorgi y Matías Bortolín. La dirigencia de Comunicaciones junto al cuerpo técnico trabaja en la búsqueda de los dos jugadores que ocuparán las fichas U23. De acuerdo a lo planificado, para este lunes la rutina de entrenamientos indica trabajos en el gimnasio de musculación por la mañana y en cancha por la tarde.



El fixture de Comunicaciones del Súper 20

Lunes 24 de septiembre: Comunicaciones vs Estudiantes de Concordia

Viernes 28 de Septiembre: Comunicaciones vs Regatas Corrientes

Martes 2 de Octubre: Estudiantes de Concordia vs Comunicaciones

Martes 9 de Octubre: Comunicaciones vs San Martín de Corrientes

Domingo 14 de Octubre: Comunicaciones vs La Unión de Formosa

Miércoles 17 de Octubre: Regatas Corrientes vs Comunicaciones

Viernes 19 de Octubre: San Martín (Ctes) vs Comunicaciones

Domingo 21 de Octubre: La Unión (Formosa) vs Comunicaciones



