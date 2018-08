"Había asumido que San Martín era el club donde me retiraría"

Luego de conocer que San Martín no le iba a renovar el vínculo para la próxima temporada, Matías Lescano tomó una decisión de vida: emigrar a España, más precisamente a Zaragoza, junto a su familia (su esposa es oriunda de esa ciudad).

Si bien hoy no está oficialmente retirado, el básquet ha pasado a un segundo plano en este momento, en el que las prioridades pasan por asentarse con sus seres queridos en otro país. De esto y más hablamos con el experimentado escolta.



- Contanos un poco sobre tu decisión de volver a España y en principio cuál es tu idea al estar allá.

La decisión pasa porque mi mujer es española, de Zaragoza y tenemos casa allá. Entonces siempre estaba latente esa posibilidad cuando me retirara. Sabíamos que íbamos a echar raíces en Zaragoza o en Córdoba y por como se dieron las cosas, creíamos que era el momento justo para ir a instalarnos a Zaragoza, sobretodo pensando en nuestro hijo.



- ¿Siempre tuviste en claro que si no era San Martín ibas a volver a España o había alguna chance de fichar en algún otro equipo de la Liga?

Por como se había dado todo, había asumido hace un tiempo que San Martín era el club donde me retiraría. No esperaba que fuera ahora porque físicamente siento que puedo seguir jugando. Sin ir más lejos creo que fui el único jugador del equipo de la temporada pasada que no se perdió ningún partido. Pero es como que me cuesta mucho el tener que empezar todo de nuevo en otro club, por eso tambien salió lo de ir a instalarnos a España ahora.



- ¿Hoy tenés clara tu situación como jugador?, ¿tenés pensado buscar alternativas en España o te imaginás alejado del básquet al menos por un tiempo?

Ahora lo primero que tengo en mi cabeza es la de instalarme con mi familia, buscar un colegio para mi hijo. El básquet está en un segundo plano. Recibí mensajes de algunos equipos de LEB, pero les expliqué que mi prioridad es otra en estos momentos. La verdad que no extraño la rutina y el jugar pero capaz que en unos meses vuelven las ganas y agarro algo para matar esas ganas.



- ¿Te sorprendió un poco no seguir en San Martín después de la temporada que hicieron?

Un poco no, me sorprendió mucho porque tuvimos una temporada excelente, porque hace un año atrás querían que siguiera ligado al club de algún modo cuando me retirara y si bien en esto un día servis y otro no, después de cuatro años en San Martín y casi dos en Atenas, me hubiera gustado que el entrenador fuera más claro conmigo.



- ¿Con qué elegís quedarte de tu paso por el club?

Me quedo con que colabore para que un equipo recién ascendido a la Liga se haya consolidado y hoy sea tenido en cuenta como uno de los grandes animadores de la competencia. Y con ser parte del equipo que le dio el primer título al club.



- Jugaste en la Liga en diferentes épocas del torneo. ¿Hoy cómo la ves a la Liga Nacional?, ¿qué te gusta y qué no tanto?

Lo mejor de la Liga es que creo que más allá de las diferencias de presupuestos, nunca deja de ser competitiva. Lo peor son la cantidad de partidos. Si bien la temporada regular pasada fue más corta, fueron más playoffs y si se suma el Súper 20, termina siendo demasiado largo el año.



Fuente: Basquet Plus



