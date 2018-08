San Martín comenzó la segunda semana de pretemporada

El plantel “rojinegro” regresará este martes a los entrenamientos de pretemporada y sumará a varios nacionales para intensificar las actividades físicas e iniciar algunos movimientos tácticos. Las jornadas serán en doble turno, hasta el sábado.

El plan­tel pro­fe­sio­nal de Club San Mar­tín de Co­rrien­tes co­men­zó este martes su se­gun­da se­ma­na de en­tre­na­mien­tos de pre­tem­po­ra­da, eta­pa de pre­pa­ra­ción con vis­tas a su par­ti­ci­pa­ción en el Sú­per 20 (se­gun­da quin­ce­na de sep­tiem­bre), la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol (des­de di­ciem­bre) y en su es­tre­no his­tó­ri­co en la Li­ga de las Amé­ri­cas (e­ne­ro/fe­bre­ro 2019).



Es­te nue­vo pro­ce­so de tra­ba­jos co­men­zó la se­ma­na pa­sa­da con só­lo tres fi­chas ma­yo­res: Ale­jan­dro Spa­lla, To­más Zan­zot­te­ra y Mar­tín Ca­bre­ra (U23). Pa­ra es­ta se­gun­da se­ma­na de prác­ti­cas se su­ma­ron Lu­cas Fag­gia­no, Pa­blo Or­liet­ti y Ma­tí­as So­la­nas (U23), com­ple­tan­do de es­ta ma­ne­ra los na­cio­na­les. En las pró­xi­mas se­ma­nas se es­pe­ra que los nor­te­a­me­ri­ca­nos Lee Ro­berts y Je­re­miah Wo­od, ade­más del pa­na­me­ño Mi­cha­el Hicks y el me­xi­ca­no Ir­win Áva­los, com­ple­tan­do así el equi­po pro­fe­sio­nal de bás­quet­bol de la ins­ti­tu­ción que afron­ta­rá la tem­po­ra­da que ten­drá una agen­da car­ga­da de com­pro­mi­sos.



El pri­mer tur­no co­men­zó a las 10 hs con gru­pos tra­ba­jan­do en el “San­to Gym” y continúo en ho­ras del me­dio­día en el es­ta­dio prin­ci­pal. El pro­gra­ma se­ma­nal ten­drá ac­ti­vi­dad has­ta el sá­ba­do, su­man­do dos tur­nos que co­men­za­rán por la ma­ña­na con se­sio­nes en el gim­na­sio, pre­ven­ti­vos físico-­técnicos, mien­tras que por la tar­de, ba­jo las ór­de­nes de Se­bas­tián Gon­zá­lez, re­a­li­za­rán mo­vi­mien­tos técnico-­tácticos.



San Mar­tín co­no­ció dí­as atrás su agen­da de la eta­pa cla­si­fi­ca­to­ria del Sú­per 20, don­de in­te­gra el Gru­po 1 jun­to a La Unión de For­mo­sa, Es­tu­dian­tes de Con­cor­dia, Co­mu­ni­ca­cio­nes de Mer­ce­des y Re­ga­tas. De­bu­ta­rá en el “For­tín Ro­ji­ne­gro” el pró­xi­mo do­min­go 23 de sep­tiem­bre an­te los for­mo­se­ños de La Unión.



Fixture del Super 20

1º fe­cha: do­min­go 23 de sep­tiem­bre (L) vs La Unión

2º fe­cha: miér­co­les 26 (L) vs Es­tu­dian­tes

3º fe­cha: mar­tes 2 de oc­tu­bre (V) vs La Unión

4º fe­cha: mar­tes 9 (V) vs Co­mu­ni­ca­cio­nes

5º fe­cha: jue­ves 11 (V) vs Es­tu­dian­tes

6º fe­cha: do­min­go 14 (L) vs Re­ga­tas

7º fe­cha: vier­nes 19 (L) vs Co­mu­ni­ca­cio­nes

8º fe­cha: do­min­go 21 de oc­tu­bre (V) vs Re­ga­tas



