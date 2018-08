Se definieron los grupos de la Liga Provincial 2018

Se llevó a cabo en la sede de la FBPC, el sorteo de la Liga Provincial Mayores de Clubes, del cual tomarán parte un total de ocho clubes, y cuyo Campeón ascenderá al Torneo Federal 2019/20. La competencia dará inicio el 1 de septiembre. Damos conocer los grupos y la primera fecha.

Los ocho clubes, fueron divididos en dos grupos de 4 equipos cada uno, jugarán todos contra todos por puntos a dos rondas en cada uno de ellos, y además habrán dos juegos inter-zonales, cuyos puntos sumarán en la tabla de posiciones en sus respectivos grupos, totalizando un total de ocho partidos en la fase clasificatoria. Los que finalicen 1° y 2° en cada grupo, accederán a las semifinales. Los días de juego serán los sábados y domingos, en tanto si los clubes llegan a un acuerdo en determinado juego, pueden también jugar los días viernes.



Grupo 1

Colon (Corrientes)

Atlético Mercedes (Mercedes)

Social Antorcha (Saladas)

Barraca (Paso de Los Libres)

Grupo 2

Juventus (Corrientes)

Football (Esquina)

Yacyreta (Ituzaingo)

San Lorenzo (Curuzu Cuatía)



Primera fecha

Grupo 1

Colon vs. Social Antorcha

Atlético Mercedes vs. Barraca

Grupo 2

Juventus vs. Yacyreta

Football vs. San Lorenzo



