Comunicaciones completó su tercera semana de pretemporada

Comunicaciones sigue poniéndose a punto para lo que será su debut en el Súper 20, el 24 de septiembre frente a Estudiantes de Concordia. El equipo conducido por Ariel Rearte ya lleva tres semanas de pretemporada.

Con plantel casi completo y el retorno de un jugador U23, Comunicaciones de Mercedes cerró una nueva semana de pretemporada con vistas a su debut en el Super-20, que representará su segunda participación consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En las últimas horas se sumó al equipo Lucio Sánchez, que ya estuvo en Comu en su primera temporada en el TNA (hoy Liga Argentina) y que se desempeñará en el equipo de la Liga de Desarrollo (LDD).



En una semana muy especial que se vio aggiornada por las incorporaciones al equipo de los norteamericanos Robert Battle y Kyle Davis, el plantel se entrenó los últimos días de manera intensa buscando el ensamble necesario para conseguir la dinámica de juego que propone para el equipo el entrenador Ariel Rearte. Así, el plantel aurinegro sigue poniéndose a punto para lo que será su debut en el Super-20, que se producirá el exactamente dentro de un mes, el 24 de septiembre, frente a Estudiantes de Concordia, en Mercedes.



En tanto y mientras solo resta que el alero estadounidense llegue para completar las fichas mayores, otra buena noticia es la participación en las prácticas del jugador Lucio Sánchez, que va a participar esta temporada en la Liga de Desarrollo. El jugador ocupará una de las dos plazas de fichas U23 y aún resta un lugar para completar.



Mientras tanto, trabajan bajo las órdenes de Rearte los siguientes jugadores: Kyle Davis (base), Robert Battle (pívot), Luis Junior Cequeira (base), Selem Safar (escolta), José Defelippo (escolta), Miguel Gerlero (alero), Facundo Giorgi (ala-pívot) y Matías Bortolín (pívot). A ellos se suman el brasileño Víctor Leal (U23), Valentín Costa (U19), Ignacio Farías (U19), y Julián Aleric (U19).



El fixture del Super 20:

Lunes 24 de septiembre: Comunicaciones vs Estudiantes de Concordia.

Viernes 28 de septiembre: Comunicaciones vs. Regatas Corrientes.

Martes 2 de octubre: Estudiantes de Concordia vs. Comunicaciones.

Martes 9 de octubre: Comunicaciones vs. San Martín de Corrientes.

Domingo 14 de octubre: Comunicaciones vs. La Unión de Formosa.

Miércoles 17 de octubre: Regatas Corrientes vs. Comunicaciones.



