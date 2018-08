Battle busca revancha en Comunicaciones

Para el pivote Robert Battle su regreso a la Liga Nacional, con Comunicaciones de Mercedes, es una revancha. “Estoy agradecido por esta oportunidad porque me servirá para demostrarle mi nivel a todos aquellos que piensan que soy un jugador retirado, no es fácil hacer algo cuando muchos te dicen que no podrás”, sentenció el estadounidense de 37 años.

A la Argentina llegó en el 2004 cuando se incorporó a Conapersa Puerto Madryn, en tanto que su último paso por el territorio argentino se dio en Quimsa de Santiago del Estero (2016-17) donde un esguince grado 2 de tobillo izquierdo que le afectó el tendón del peroné le impidió jugar las series de playoffs.



En declaraciones al portal Vavel.com contó: “Lidiar con mi lesión fue muy difícil. Al principio pensé que no volvería a jugar, sin embargo nunca pensé en retirarme, sino en volver a la cancha. El proceso fue desgastante, pero lo importante es que regresé”. Cuando superó todo su proceso de recuperación, fichó para Guaros de Lara, un equipo con historia en el básquet venezolano y en Sudamérica. “La escuadra jugó en Corrientes por la Liga de las Américas, pero no jugué porque tal vez el técnico (Fernando Duró) sintió que no estaba listo”, reveló.



Sin embargo, todo cambió cuando se incorporó a las filas de Leones de Quilpué de Chile. “Tuve una experiencia increíble y, de hecho, estoy agradecido con la oportunidad que me dieron. A pesar de que no fue mi mejor versión, entendí que hice bien las cosas porque defendí bien, aunque en la faz ofensiva sentí que debía trabajar más”, contó el deportistas nacido en Filadelfia, Estados Unidos. Cuando fue contratado por Comunicaciones casi de forma inmediata llegó a Mercedes y se puso a disposición del entrenador Ariel Rearte para buscar la puesta a punto física y encarar una temporada que se presenta como un gran desafío personal.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes