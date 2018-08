Gallizi: “Vamos a conseguir muchos objetivos”

El plantel de Regatas Corrientes arrancó este lunes la tercera semana de pretemporada, de cara a lo que será un nuevo desafío en la máxima competición del básquetbol nacional, con un equipo renovado. Precisamente uno de los nuevos, Tayavek Gallizi dijo que “vamos a conseguir muchos objetivos”.

En una fresca mañana en la ciudad de Corrientes, los jugadores del “remero” arrancaron este lunes su tercera semana de pretemporada, en lo que es la puesta a punto para su debut el próximo 25 de septiembre frente a la Unión de Formosa por el Súper 20. A las 9:30 hs los jugadores fueron rumbo al gimnasio de musculación para comenzar la jornada de entrenamiento, en donde trabajaron la parte física bajo las órdenes del preparador físico Fernando Suárez, con la asistencia de Francisco Gamarra.



Pasada una hora y media, el equipo fue directamente al estadio, para hacer básquetbol. Allí trabajaron técnicamente, fundamentos, tiros, a cargo de Ignacio Barsanti, asistente de Lucas Victoriano; que estuvo supervisando todo. En el paso del gimnasio hacia el estadio pudimos, Tayavek Gallizi, el nuevo pivote del Club Regatas Corrientes, habló mostrándose muy optimista y dijo “estoy convencido de que con estos entrenamientos, con lo duro, con la intensidad que estamos trabajando, vamos a conseguir muchos objetivos”.



El interno santafesino que viene de jugar en La Unión de Formosa, también remarcó que “cada uno va a mejorar individualmente, y con la suma de todo ese individualismo, se va a conseguir un muy buen equipo y con un muy buen nivel para estar a la altura de todos los rivales”. Él ex Quilmes, Quimsa y Unión de Formosa, hizo referencia al club y a sus nuevos compañeros: “estoy muy contento del club en el que estoy, y también muy contento de los compañeros con los que me toca compartir y entrenar”.



Tayavek, que tuvo un paso por la selección Argentina, tiene bien en claro al club al que llega: “sé muy bien que Regatas es un club con mucha historia, que siempre está figurando, peleando de mitad de tabla para arriba”. Además, dijo que: “es un club al que hay que venir asumiendo la responsabilidad que conlleva un equipo de estas características”. Y aceptando que hay un clásico que todos queremos ganar”.



También habló de su nuevo entrenador, con el cual ya tuvo relación en su paso por Quimsa, donde Victoriano era asistente técnico de Silvio Santander. “Él cómo es un ex jugador, sabe cómo trabajar con los jugadores, tiene otra llegada, y cuando tuve la posibilidad de volver a estar con él ni lo pensé”. “Sé cómo trabaja, es alguien que te hace mejorar, que te potencia, te da confianza y creo que es algo que necesito. Que en los últimos años no estuve logrando, y que es conseguir esa confianza y dar el paso que me está faltando para establecerme en la Liga”, finalizó Tayavek Gallizi, una de las nuevas incorporaciones en Regatas.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes