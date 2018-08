Monzón: "No queremos que desaparezca Unión Arroyito"

El club tuvo sus momentos de gloria deportiva, allá en el tiempo. Siempre fue convocante y se nutrió de un sector del barrio La Rosada, hasta que, hace poco, sufrió un golpe de nocaut. Pero el presidente Carlos Monzón y su gente no se dan por vencidos "Unión Arroyito Vive".

Así espetó sin dudar Carlos Monzón, el presidente del ex club con sede en Avenida España al 500, cuyas puertas hoy están cerradas tras ser desalojado por una "poco comprendida" actuación judicial. Monzón, quien preside la entidad "auriazul" desde hace 12 años no da el brazo a torcer y sigue empeñado en "lograr una solución para volver a tener sede propia". Así lo manifestó en "Ktu Sports" por kturadio.com.ar (sistema streaming).

Un juicio laboral originado hace algunas décadas derivó en un remate. No obstante el club siguió funcionando. "Tenemos 40 chicos en mini básquet, otros 30 en formativas, además de la primera división, menores de 17 y 19 y ahora sumamos basquetbol femenino que clasificó para la final del Regional", señaló Monzón.

El presidente quien sigue efectuando gestiones y espera una respuesta desde la Subsecretaría de Deportes de la Nación, estimó que "no debió ser rematado porque el predio fue una donación del Municipio hace muchos años", pero estimó que "pesó la política para llegar a la clausura". "No queremos que desaparezca" es el anhelo de Monzón, por lo cual se hacen gestiones. "Encontrar un lugar en la zona donde estuvimos siempre es muy difícil, pero necesitamos asentarnos para no seguir ambulando por clubes amigos que nos prestan sus instalaciones", en referencia al Juventus, Colón y Sportivo. También dijo que el club podría cambiar de nombre si llegase a empezar de cero: “Se le podría quitar algún nombre o agregarle otro”, expresó.



Se acercaron a algunos establecimientos educativos como la escuela Mariano Moreno, "pero económicamente no nos resulta fácil y no somos muchos quienes mantenemos al club", explicó el dirigente. En lo basquetbolìstico puso de relieve la vigencia de su hijo Lucas Monzón quien "nunca se quiso ir del club pese a los ofrecimientos que tuvo" y recordó los 47 tantos que hizo hace pocas horas pero “no alcanzaron para ganar", sentenció.



Recordó que, "durante la intendencia de Raúl Romero Feris en el 2000 se hicieron gestiones para frenar el primer remate con un precio base de 70 mil pesos . Se consiguió, pero el trámite judicial continuó años después hasta el final". Manifestó que” hubo gestiones del entonces gobernador Ricardo Colombi y del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, pero todavía no tuvieron final feliz".



