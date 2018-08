San Martín juega la semifinal del Argentino U-19 en Rosario

San Martín de Corrientes viajó rumbo a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fé) donde participará de la Zona “B” de Semifinales del Campeonato Argentino de Clubes U19, organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Este reducido cuadrangular se jugará en las instalaciones del Club Atalaya y además de los locales y del equipo correntino participarán Estudiantes de Concordia y Libertad de Sunchales. Semanas atrás, San Martín logró clasificar a esta instancia de semifinales luego de ubicarse entre los primeros de la zona de cuartos que se disputó en la ciudad de Paraná (Entre Ríos).



Los dirigidos por el curuzucuateño Diego Blanco se clasificaron en el segundo lugar del grupo, detrás de los locales Ciclista de Paraná y delante de Tokio de Posadas y Zaninetti de Concepción del Uruguay. El plantel correntino estará integrado por Cristian Pérez, Agustin Barrios, Enzo Almeida, Santiago Feldman, Franco Méndez, Juan Amadey, Rolando Vallejos, Guido Sottile, Lisandro Gomez, Uriel García Cabré, Franco Alorda y Augusto D'Andrea. A Diego Blanco, lo acompañaron en el cuerpo técnico Fabián Elías Saad (AT) y Franco Chaquet (Kinesiólogo). Y el programa de partidos será:



Viernes 31 de agosto:

1º fecha:

19:30 San Martín de Corrientes vs Estudiantes de Concordia

21:30 Atalaya de Rosario vs Libertad de Sunchales

Sábado 1 de septiembre:

2º fecha:

18:00 Estudiantes de Concordia vs Libertad de Sunchales

20:00 Atalaya de Rosario vs San Martín de Corrientes

Domingo 2 de septiembre

3º fecha:

17:00 Libertad de Sunchales vs San Martín de Corrientes

19:00 Atalaya de Rosario vs Estudiantes de Concordia



Las zonas

Todas las zonas de semifinales son las siguientes:

Zona “A”: Ciclista de Paraná (1° Zona 1), Estudiantes de Paraná (1° Zona 3), Italiana de Charata (2° Zona 2) y Santa Paula de Gálvez (2° Zona 4).

Zona “B”: Libertad de Sunchales (1° Zona 2), Atalaya de Rosario (1° Zona 4), Estudiantes de Concordia (2° Zona 3) y San Martín de Corrientes (2° Zona 1).

Zona “C”: Independiente de Neuquén (1° Zona 5), Unión de Mar del Plata (1° Zona 7), Regatas de San Nicolás (2° Zona 6) y Independiente de Oliva (2° Zona 8)

Zona “D”: Sol de Mayo de Viedma (1° Zona 6), Boca Juniors de Capital Federal (1° Zona 8), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (2° Zona 5) y Club Ciudad de Saladillo (2° Zona 7).



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes