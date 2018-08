Cequeira: "De a poco vamos logrando la sintonía en el grupo"

El base chaqueño Luis "junior" Cequeira, es una de las caras nuevas del plantel de Comuniciones de Mercedes para la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol. El ex Argentino afirmó, "de a poco vamos logrando la sintonía en el grupo".

Comunicaciones de Mercedes continúa poniéndose a punto para lo que será su debut en el Súper 20, que será en su estadio el 24 de septiembre frente a Estudiantes de Concordia. El equipo conducido por Ariel Rearte ya lleva cuatro semanas de pretemporada para afrontar su segunda temporada en la Liga Nacional de Básquetbol.



El chaqueño Luis "Junior" Cequeira, tendrá la responsabilidad de ser el base titular para este nuevo Comunicaciones de Mercedes, y en su cuarta semana de trabajos, comentó "la idea es trabajar en lo físico en esta etapa de pretemporada y seguir sumando conceptos de lo que quiere el cuerpo técnico para el equipo tanto defensivo como defensivo".



Comu se encuentra en la recta final de su pretemporada, por lo que Cequeira afirmó, "queda poco menos de un mes para el debut y de a poco vamos logrando la sintonía en el grupo, que es nuevo más allá de que algunos ya hemos jugado juntos, pero eso es importante adaptarnos a la filosofía de juego que pretende el técnico e ir conociéndonos día a día".



Para finalizar el ex Argentino de Junín habló sobre su estadía en la ciudad de Mercedes, "me siento muy cómodo en el club, estamos adaptados a la ciudad con mi familia, y eso me da tranquilidad para venir a entrenar y focalizarme en jugar. Era lo que quería a la hora de decidir, además me interesó mucho la idea deportiva que tiene el club".



