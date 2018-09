San Martín va a renegociar los contratos de los extranjeros

El presidente de San Martín dijo que deberán “renegociar” con los refuerzos extranjeros ante la repentina suba de la moneda estadounidense. Y se refirió a la rescisión del alero Alejandro Spalla.

El tema del momento en Argentina es el valor del dólar y las economías de los clubes en la Liga Nacional de Básquetbol lo padecen. San Martín no escapa a esa regla y su presidente, Alberto Sottile, hizo una “cruda” evaluación del presente. “Repercute mucho, no sólo el tema del dólar sino también el aspecto inflacionario, que te hace aumentar todos los costos: transporte, hotelería, viáticos, seguramente también en el arancel del arbitraje y la verdad que golpea a todo el país y nosotros no somos la excepción”.



En diálogo con “El Deportivo” (Continental), aclaró: “Con este salto tan inesperado del dólar también nos hace que tengamos que esperar para tomar decisiones o bien poner un valor tope de la divisa al cual nosotros podamos acceder. Así que estamos en tratativas y tendremos que sentarnos a ver… lamentablemente queda poco para el inicio, pero antes de cometer una locura y no poder cumplir con los compromisos, que cada vez se hacen más difíciles, veremos la posibilidad de renegociar contratos. Evaluamos de lo contrario ver jugadores con menor salario”.



“Nadie puede antes del inicio de una temporada variar el presupuesto de equipo en 30 o 40 por ciento. Además, con la incertidumbre de no saber el valor al que puede llegar en el futuro. Es todo muy incierto y nosotros manejamos un presupuesto que no está adecuado a cambios tan bruscos. Entonces deberemos esperar a que esto se calme y hablar con los agentes a ver qué solución le podemos encontrar, para que cada uno ponga un poco de sí para poder llegar a un acuerdo. Y si eso no se puede hacer, pasaríamos a buscar otras alternativas”, sostuvo Sottile.



En cuanto a los estadounidenses Jeremiah Wood y Lee Roberts puntualmente, explicó: “No podemos tomar el riesgo de hacerlos venir sin saber ni siquiera qué valor del dólar vamos a tener. Y si ellos no aceptan una rebaja en su salario, creeríamos que sería muy difícil que vengan. Pero tampoco hoy podemos sentarnos a negociar porque no tenemos un valor real de la moneda… la verdad que hoy hablar es sobre hipotéticos y no creo que lo podamos analizar concretamente hasta la semana que viene. Sería inútil hacer venir a los jugadores si no podemos ofrecerle un arreglo que sea cumplible. Creo que vamos a sentarnos el lunes a ver en dónde anclamos el dólar nosotros y ellos verán si les conviene venir o no”.



“El tema del dólar evidentemente hace un efecto negativo en cuanto a la posibilidad de conseguir jugadores conocidos digamos. Veremos qué ofrece el mercado y sino probar hasta tener la suerte de encontrar alguno que pueda encajar en el equipo y en esta Liga que es tan competitiva”, dijo el dirigente. Además, se refirió al alero Alejandro Spalla, quien “había venido con un contrato determinado, a prueba por decirlo así, para ver cómo estaba en su condición física. Lamentablemente para él, porque es un jugador joven y que ha pasado por el club, volvió a resentirse de la lesión (en la rodilla) y será dado de baja del equipo porque empezamos a jugar dentro de poco. Conociendo la calidad de persona que es, nos provoca pena tener que tomar esta decisión. Buscaremos alternativas”.



