"Es un equipo nuevo, lleva cierto tiempo construir una química"

El ala pivote de Comunicaciones, Facundo Giorgi se mostró entusiasmado de cara a la temporada venidera de la Liga Nacional de Básquetbol. Destacó el trabajo realizado mientras transitan la cuarta semana de pretemporada y dio algunos indicios de la idea que pretende el entrenador Ariel Rearte.

Facundo Giorgi dialogó esta tarde con La Red Deportiva y allí manifestó la intensidad con la que está trabajando el equipo mercedeño, de cara a Súper 20, para debutar como local el 24 de septiembre ante Estudiantes de Concordia. “Estoy contento cómo nos estamos poniendo a punto, todavía quedan unas cuantas semanas por delante, ya la mayoría de los chicos nos encontramos en óptimas condiciones físicas (…) haciendo mucho básquet, sumando a los extranjeros, haciéndolos conocer el sistema de juego que quiere Ariel (Rearte) y esperando a Novar (Gadson) que seguramente será la semana que viene. Cuatro semanas muy intensas pero muy positivas”, mencionó el sunchalense entre sus primeras palabras.



Comunicaciones afrontará su segunda temporada en la elite del básquetbol argentino y apuntará un poco más alto que en el debut: “es un equipo nuevo, lleva cierto tiempo construir una química. En estas cuatro semanas es a lo que se le dio prioridad, sentimos que vamos en ese camino y para lograr un primer objetivo -que es entrar en playoffs- necesitamos eso: jugar muy bien como equipo”.



Giorgi siente “que vamos por el buen camino, por la dirección que queremos. Queda muchísimo trabajo pero todos los nuevos nos sentimos cómodos con la filosofía de Ariel, lo que quiere que juguemos en defensa como en ataque. Quiere un equipo aguerrido, que tome riesgos defensivamente, que tome la iniciativa en defensa; y en ataque un equipo que sea versátil, que corra, que tenga variantes: un equipo rápido, dinámico y que tome riesgos constantemente. Lleva tiempo de trabajo tener un equipo como él quiere, por eso en las primeras semanas se hizo mucho hincapié en lo físico”, adelantó sobre las intenciones del entrenador.



Respecto de lo que espera darle al equipo, el ala pivote explicó que “el rol es el mismo que me toca hace años: jugar de 4, abrir la cancha, dar soluciones defensivamente. Me estoy sintiendo muy cómodo, nos da confianza. Esperemos llegar de la mejor manera posible al Súper 20 que es un lindo torneo para jugar y más en la zona que estamos”.



En otro tramo de la charla con La Red Corrientes, Facundo Giorgi describió la zona del Súper 20 y habló sobre el resto de los equipos de la LNB: “los cinco equipos son competitivos: San Martín, Regatas y La Unión creo que tienen un plus porque mantuvieron una base; Estudiantes siempre es un equipo combativo. En la Liga, los equipos de la zona norte son muy buenos pero no hay que descuidarse de los del Sur porque está San Lorenzo, Bahía, Gimnasia… La Liga va a estar competitiva, es difícil, hay muchos partidos, muchos viajes y por eso muchas veces hace que no haya mucha diferencia entre los equipos”.



El plantel liderado por Ariel Rearte y Jorge Balbis se compone con Luis Cequeira, Kyle Davis, Selem Safar, José Defelippo, Miguel Gerlero, Facundo Giorgi, Matías Bortolín, Robert Battle, Víctor Leal (U23), Valentín Costa (U19), Ignacio Farías (U19) y Julián Aleric (U19); mientras esperan a Novar Gadson para la semana que viene.



Fuente: Radio La Red



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes