San Martín de Curuzú inició una nueva ilusión Federal

El Club General San Martín de Curuzú Cuatiá inició este lunes la pretemporada, preparatoria para el Torneo Federal de Básquetbol (TFB) 2018/19. El equipo, que dirige Carlos Miño, cumplirá su segunda participación en la categoría, cuya competencia comenzará el 9 de octubre.

El plantel fue recibido por el cuerpo técnico y dirigentes en la mañana del lunes y, luego de la breve bienvenida, trabajó en el gimnasio alrededor de una hora bajo las órdenes del PF Marcelo Díaz Galeano, para luego realizar en el estadio un test físico y concluir el primer turno del día. Participaron de los trabajos los bases Agustín Insaurralde y Franco Zandomeni (juvenil), el escolta Lucas Villalba (U22), los aleros Damián Peruchena, Marcos Diez y Fabricio Rebecchi, los ala pivotes Nicolás Zamudio y Renzo Olivetti, y el pivote Jonathan Sacco; además de los juveniles Facundo Ocampo y Emanuel Martínez.



En ese marco, el Presidente de la institución, Julio Fagalde, destacó la experiencia obtenida en diferentes torneos, por lo que afirmó la dirigencia del club se ha preparado de buena manera para lo que viene. Fagalde agradeció a los hinchas, al público en general, a los sponsor locales y al Municipio por el respaldo; al tiempo que agregó que seguramente las gestiones realizadas con el fundamental patrocinador del club, el Gobierno provincial, tendrán éxito.



Por otra parte, Damián Peruchena, se refirió a que en lo personal el no haber tenido competencias en el receso le puede afectar al comienzo de la pretemporada, pero que necesitaba un descanso mental después de muchos años de no tenerlo. En cuanto al grupo de jugadores, el referente curuzucuateño manifestó que “a pesar de ser un equipo nuevo la adaptación no será un problema, muchos nos conocemos y la mayoría tenemos relación de antes”.



A su turno, Fabricio Rebecchi, quien ha llegado a radicarse con su familia, destacó que fue muy recibido en la ciudad: “Conocí Curuzú la temporada pasada cuando vine con BH, se ve que es un club muy querido por la gente, tuve las mejores referencias por eso me decidí por San Martín” indicó el ex BH de Gualeguay.



En la noche de lunes la plantilla curuzucuateña cumplió con el segundo turno de entrenamientos en el “Gigante del Sur”, mientras que las actividades continuarán el martes con un entrenamiento matutino. A la espera de la confirmación por parte de la CABB de las zonas y el formato de de competencia, el “santo curuzucuateño” puso en marcha su ilusión Federal, con el objetivo de mejorar lo conseguido el torneo pasado cuando en su temporada de estreno llegó a los cuartos de final.



